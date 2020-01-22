Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео прилетит в Минск 1 февраля. Об этом со ссылкой Госдеп сообщает «Радыё Свабода» . В МИД Беларуси TUT.BY отказались комментировать эту информацию.



Фото: United States Department of State

Напомним, Помпео планировал в начале января посетить ряд стран, среди которых были Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но в связи с ситуацией в Ираке госсекретарь США был вынужден отложить свои поездки .

Позже стало известно, что Помпео летит в Украину в конце января. Ранее в его графике Беларусь была следующей.

Как ранее сообщали в Госдепе, в Минске у Помпео запланированы встречи с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем. С президентом Беларуси госсекретарь США обсудит «продолжающуюся нормализацию двусторонних отношений» и обмен послами. На встрече с Макеем Помпео поднимет вопросы прав человека, экономического сотрудничества и обмена информацией об угрозах региональной и международной безопасности.

Также, если к началу февраля подтвердится информация о внесении Беларуси в список стран, гражданам которых запрещен въезд в США, эту тему белорусская сторона также поднимет на встрече с Помпео в Минске.