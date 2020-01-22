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Госсекретарь США Майкл Помпео прилетит в Минск 1 февраля
22.01.2020 12:08 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь США Майкл Помпео прилетит в Минск 1 февраля. Об этом со ссылкой Госдеп сообщает
Напомним, Помпео планировал в начале января посетить ряд стран, среди которых были Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но в связи с ситуацией в Ираке госсекретарь США был вынужден
Позже стало известно, что Помпео
Как ранее
Также, если к началу февраля подтвердится
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У Помпео запланированы встречи с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем, где он обсудит «продолжающуюся нормализацию двусторонних отношений» и обмен послами.
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