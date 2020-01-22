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В Гродно суд по жалобе активиста закончился вызовом МЧС, скорой и приходом «людей в масках»

22.01.2020 12:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 января в Гродненском областном суде попытка активиста обжаловать штраф за участие в акции против интеграции закончилось вызовом скорой и МЧС, а потом и приходом «людей в масках». Об этом сообщают правозащитники лишенного регистрации центра «Весна».


Фото: harodniaspring.org

Активист Николай Соляник пришел в областной суд, чтобы обжаловать штраф на 45 базовых. Так его наказали за участие и организацию несанкционированной акции «За Независимость». Тогда, 15 декабря, жители Гродно вышли протестовать против углубленной интеграции с Россией.

За участие в подобных акциях в декабре активисты и обычные граждане уже получили, по общим подсчетам правозащитников, штрафов на 51 тысячу долларов и арестов на 285 суток. Суды продолжаются: до конца месяца в расписании еще с три десятка процессов в Минске и Вилейке, Витебске, Полоцке и Новополоцке.

Во время рассмотрения жалобы на штраф в областном суде Николай Соляник набросил на плечи бело-красно-белый флаг, под шапкой его волосы оказались выбриты в решетку. После чего взял он цепь и приковал себя к стойке в зале суда. Мужчина заявил, что никуда больше не пойдет и будет голодать в ожидании справедливого суда. «Мяне судзяць за абарону краіны і любоў да Радзімы», — достал он плакат. Соляник принес на процесс документы своих родных, которые погибли на войне, и напомнил, что они отдали жизнь за независимость страны. А теперь его, потомка, судят за такие же взгляды.


В ответ на действия активиста судья Игорь Соболев попросил сотрудника милиции вывести мужчину из здания, а сам в итоге не удовлетворил жалобу, оставив в силе решение о штрафе.

Тем временем Соляника сначала вывели из зала вместе со стойкой. Потом вызвали МЧС, но велели «перекусить» цепь только после 18 часов. За это время активисту стало плохо и пришлось вызывать скорую. Как уточняют правозащитники, мужчина — «сердечник», инвалид второй группы. Цепь перекусили, а сотрудники скорой помогли мужчине, но от госпитализации Николай Соляник отказался.



После этого в коридоре появились люди в черном и с масками на лицах, они забрали Николая Соляника в неизвестном направлении.

По состоянию на 11.30 22 января местонахождение мужчины остается неизвестным. Его родным сначала отвечали в милиции, что он там и составляется протокол о мелком хулиганстве. Больше никакой информации не предоставляли. Ночью домой Соляник так и не вернулся, не исключено, что он остается в РОВД.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Мужчина приковал себя наручниками и заявил, что будет ждать справедливого суда.
 
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