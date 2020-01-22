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Депутат Гайдукевич: Диван должен быть не только у Цеслера. Диван должен и может быть и у других

22.01.2020 14:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич считает, что кровать, стоящая в мастерской у художника Владимира Цеслера, — это нормально. И вообще, кровать (или диван) должны быть в кабинете у каждого работника. Об этом депутат написал у себя в Facebook.


Фото: TUT.BY

Напомним, Комитет госконтроля провел мониторинг творческих мастерских белорусских художников и дизайнеров. Теперь мастеров лишают права на льготную аренду и выставляют неподъемные счета — до 50 тысяч долларов. В мастерской известного художника Владимира Цеслера у проверяющих вызвала вопросы… кровать — ставку за аренду подняли в четыре раза. По мнению проверяющих, раз в мастерской есть кровать, помещение используется не по назначению.

Депутат Гайдукевич считает, что эта претензия — «глупость и притворство». Место для отдыха должно быть у каждого работника, а в послеобеденном сне нет ничего плохого.

— Почему? Почему диван не может быть на рабочем месте? Глупости и притворство. Диван должен быть не только у Цеслера (а он творческий человек и, может быть, на диване он лучше создает свои работы). Диван должен и может быть и у других. Ничего плохого нет в послеобеденном сне минут 20−30, в Китае это очень распространено, в айти-компаниях бывают комнаты для отдыха и даже помещения для сна. 20 минут поспал, и мозг работает лучше, работоспособность растет, сотрудник более эффективен. 20 минут поспал — и в бой! Сон, спорт, питание — залог хорошего сотрудника, — считает Гайдукевич.

По мнению депутата, критериями для работника должны быть эффективность и результативность труда, а не количество проведенного времени за столом.

— Сон — это хорошо, отсутствие результата работы — плохо. Поэтому не надо воевать с диванами, и тем более с творческими людьми. Они пусть творят хоть 24 часа на диване, главное — это красота созданного. Не говоря уже о том, что Цеслер давно всем все доказал. Напомню, что его работа представлена, например, в Лувре, — написал Гайдукевич.

 
 
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По мнению Гайдукевича, творческие люди «могут хоть 24 часа на диване», главное - это красота созданного.
 
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