Баку и Минск обсуждают использование «трубы» Одесса - Броды для поставок нефти в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Использование украинского нефтепровода Одесса-Броды обсуждается как один из вариантов для поставок нефти в Беларусь, которая ведет переговоры с альтернативными поставщиками после разногласий с Москвой относительно цены на российскую нефть Urals. Об этом сообщил РИА Новости представитель госнефтекомпании Азербайджана Socar Ибрагим Ахмедов.





— Использование нефтепровода Одесса-Броды обсуждается как одна из возможных опций, — цитирует Ахмедова агентство.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах форума в Давосе заявил, что Socar может технически осуществлять поставки нефти в Беларусь через трейдинговые операции. Он также добавил, что речь не идет о нефти из Азербайджана. «Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Беларусь Но это все зависит от переговоров», — сообщил президент, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что ему «ничего не известно» о подобных обращениях белорусской стороны, сообщает ТАСС .

Socar регулярно поставляет в порт Одесса нефть Azeri Light, которая прокачивается по магистральным нефтепроводам "Укртранснафты" на Кременчугский НПЗ.

Простаивающий нефтепровод Одесса-Броды связывает украинский порт с южной веткой нефтепровода «Дружба», по которой возможна прокачка сырья в направлении Мозырского НПЗ. В конце 2019 года в «Укртранснафте» говорили , что если Минск захочет серьезно подойти к вопросу транспортировки нефти по маршруту Одесса — Броды — Мозырь, переговорный процесс нужно начинать за год до начала самих работ.

— Необходимо конкретное техническое задание: какой объем нефти, какие сорта, какие режимы. Тогда мы на основании их официального заявления подготовим технологическую карту действий, чтобы все стороны понимали намерения, ответственность и экономические результаты всей этой истории, — пояснил глава «Укртранснафты» Николай Гавриленко.

У «Укртранснафты» был заключен контракт с Белорусской нефтяной компанией на 2011−2012 годы на поставку 4 млн тонн нефти венесуэльского и азербайджанского происхождения ежегодно, однако по итогам 2011 года было прокачано лишь 0,9 млн. Потом поставки были прекращены, что вылилось в судебный спор .

Николай Гавриленко также отметил, что белорусской стороне предложили предоставить расчеты, которые позволят Киеву оценить перспективу давальческой переработки нефти на Мозырском НПЗ минимум для двух сортов — аналогов Azeri и Urals. И если Украина увидит в этом экономическую целесообразность, то будет вести разговор о поставках нефти для давальческой переработки как силами дивизиона «Нефть», так и другими игроками рынка, которые захотят воспользоваться маршрутом Одесса — Броды — Мозырь.

В ноябре 2019 года Минск и Киев обсуждали организацию поставок нефти в Беларусь через Украину, используя нефтепровод «Одесса — Броды». Чиновники также планировали создать совместное предприятие для транспортировки нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который в настоящее время является одним из основных поставщиков моторного топлива на рынок Украины.

Беларусь активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской. Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой на прошлой неделе заявил, что ожидает скорых договоренностей на этот счет, при этом рассматривается возможность поставок с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

На днях Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой по железной дороге на новополоцкий «Нафтан» через порт Клайпеда.