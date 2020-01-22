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Беларусь заняла 150 место в «индексе демократии» из 165 стран. Ниже - Иран, Китай, Узбекистан

22.01.2020 15:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь ухудшила свое место в «Индексе демократии» от Economist Intelligence Unit. За год с 137 места страна «упала» на 150 место. И продолжает страдать «демократической болезнью Восточной Европы».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Индекс демократии» Economist Intelligence Unit дает представление о состоянии демократии во всем мире: в 165 независимых государствах и двух территориях (Гонконг и Тайвань). При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям:

  • выборы и плюрализм;
  • деятельность властей;
  • политическая культура;
  • гражданские свободы;
  • влияние населения на политику.

По этим категориям каждая страна классифицируется как один из четырех типов режима: «полная демократия», «ущербная демократия», «гибридный режим» или «авторитарный режим».

В списке с «авторитарным режимом» 54 страны, среди которых Беларусь, Россия, Северная Корея, Узбекистан, Китай, Иран, Лаос и другие. Кстати, Россия за год свой рейтинг улучшила, поднявшись с 144 на 134 место.

«Падение» Беларуси авторы рейтинга называют «демократической болезнью Восточной Европы».

— «Болезнь» сохраняется на фоне слабой политической культуры, трудностей в обеспечении верховенства закона, повсеместной коррупции, отказа некоторых стран от «либеральных» демократических ценностей и предпочтения «силовым», которые обходят стороной политические институты и создают слабую основу для демократии, — говорится в докладе.

Причиной низкого уровня демократии авторы называют и то, что во многих странах Восточной Европы один лидер правит десятилетиями.

— Мы ожидаем, что в ближайшие годы улучшения показателей в этих странах практически не будет, так как вероятность того, что политическая оппозиция получит власть в любой из этих стран, мала, — говорится в докладе.

 
 
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Страны оценивали по нескольким категориям: выборы и плюрализм, деятельность властей, политическая культура, гражданские свободы, влияние населения на политику.
 
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