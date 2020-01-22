Еще один вариант поставок нефти в Беларусь: Одесса – Броды

Вариантом пути поставок азербайджанской нефти в Беларусь может стать украинский нефтепровод Одесса-Броды.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель госнефтекомпании Азербайджана Socar Ибрагим Ахмедов.

По информации агентства, сейчас этот вариант обсуждается.

Упоминается заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Socar может технически осуществлять поставки нефти в Беларусь через трейдинговые операции.

«Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Беларусь. Но это все зависит от переговоров», - сообщил Алиев на форуме в Давосе. При этом он отметил, что ему «ничего не известно» о подобных обращениях белорусской стороны, сообщает ТАСС .

Простаивающий нефтепровод Одесса – Броды связывает украинский порт с южной веткой нефтепровода «Дружба», по которой возможна прокачка сырья в направлении Мозырского НПЗ.