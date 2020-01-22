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Родственники осужденных по экономическим статьям встретились с главой Администрации президента

22.01.2020 19:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представители гражданской инициативы «Справедливый приговор», объединившей родственников заключенных по экономическим статьям, 22 января встретились с главой Администрации президента, назначенным в декабре 2019 года выходцем из КГБ Игорем Сергеенко, куда ранее они обращались с несколькими требованиями.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Участники встречи рассказали TUT.BY, что «заседание проходило в позитивном формате: состоялся диалог, в котором обе стороны принимали активное участие и проявляли искреннюю заинтересованность в решении возникших проблем».

В ходе этой встречи глава Администрации президента «был потрясен масштабом нарушений, которые носят, буквально, общенациональный характер».

Игорь Сергеенко изучил обращение гражданской инициативы «Справедливый приговор» и заверил, что все факты нарушений будут тщательно исследованы. Это «дает надежду» участниками инициативы «на справедливость в отношении осужденных граждан».

Представители «Справедливого приговора» передали в Администрацию президента еще два обращения с дополнительными подписями.

Первое обращение содержит обоснование правомерности включения в законопроект об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне осужденных по экономическим (коррупционным) статьям. Данное обращение указывает на существующие проблемы неравноправного и несоразмерного отношения принятых законов к людям, осужденным за экономические преступления.

Второе обращение касается применения к впервые привлекаемым к уголовной ответственности альтернативных мер наказания, не связанных с лишением свободы.

«Применение альтернативных мер наказания является экономически обоснованным — это сократит расходы на содержание людей в тюрьмах и даст возможность осужденным приносить пользу стране: работать, платить налоги, создавать ВВП, внося вклад в развитие экономики», считают участники гражданской инициативы.

Участники убеждены в том, что руководство страны заинтересовано в конструктивном диалоге и готовы разобраться в данной ситуации, приложив все усилия для того, чтобы она была разрешена в кратчайшие сроки. Стороны пришли к согласию в вопросе о том, что на первых порах масштабы возникшей проблемы не были оценены должным образом и предупреждены на государственном уровне. В результате трагедия коснулась многих граждан нашей страны, выявив системность нарушений в судах, прокуратуре и следственном комитете, что является недопустимым.

Напомним, в письме на имя главы АП Игоря Сергеенко родственники требуют «восстановить конституционные права граждан нашей страны, осужденных несправедливыми приговорами», а главу государства — рассмотреть вопрос о создании на основе существующей комиссии по помилованию отдельного направления по рассмотрению дел, в обстоятельствах и приговорах которых есть вопросы, подробно описанные в письме.

Родственники ссылаются на памятное августовское совещание президента с силовиками, где Лукашенко много говорил о справедливости и презумпции невиновности.

В письме указывается на многочисленные нарушения в уголовных делах, по которым осуждены родственники: помещение в материалы дел подложных документов, оговор, оказание давления, неправильная квалификация содеянного, отсутствие доказательной базы, нарушения требований УПК. «Таким образом, в местах лишения свободы на долгие годы оказались люди, не имеющие той степени вины и того состава преступления, по которому их осудили».

Отдельно родственники обращают внимание на так называемые явки с повинной, добытые у подозреваемых под давлением либо под «обещание отпустить», которые впоследствии не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и полностью опровергаются в суде.

Особое внимание авторы письма обращают на то, что в настоящее время в отношении дел по экономическим преступлениям, отнесенным к коррупционным, складывается ситуация, аналогичная делам по ст. 328 УК. «В условиях усиления борьбы с коррупцией в жернова системы попадают люди, не совершавшие вменяемые им деяния. Следствие умышленно, неправильно квалифицирует состав преступления для того, чтобы появилась коррупционная составляющая: корыстный мотив, а также группа лиц по предварительному сговору. Ущерб оценивает следователь, экспертизы не назначаются».

Среди участников инициативы родственники Андрея Доморацкого, Андрея Садыкова, Марины Морозовой, Владислава Букатенко, Людмилы Сонец, Виктора Курьяновича, Надежды Павловской. и многих других.

 
 
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Игорь Сергеенко изучил обращение гражданской инициативы «Справедливый приговор» и заверил, что все факты нарушений будут тщательно исследованы.
 
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