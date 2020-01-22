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Еще один вариант поставок нефти в Беларусь: Одесса – Броды
22.01.2020 16:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вариантом пути поставок азербайджанской нефти в Беларусь может стать украинский нефтепровод Одесса-Броды.
Об этом сообщил
По информации агентства, сейчас этот вариант обсуждается.
Упоминается заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Socar может технически осуществлять поставки нефти в Беларусь через трейдинговые операции.
«Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Беларусь. Но это все зависит от переговоров», - сообщил Алиев на форуме в Давосе. При этом он отметил, что ему «ничего не известно» о подобных обращениях белорусской стороны, сообщает
Простаивающий нефтепровод Одесса – Броды связывает украинский порт с южной веткой нефтепровода «Дружба», по которой возможна прокачка сырья в направлении Мозырского НПЗ.
«Необходимо конкретное техническое задание: какой объем нефти, какие сорта, какие режимы. Тогда мы на основании их официального заявления подготовим технологическую карту действий, чтобы все стороны понимали намерения, ответственность и экономические результаты всей этой истории», - пояснил глава «Укртранснафты» Николай Гавриленко, передает
Напомним, па переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть
После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.
Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Александром Лукашенко
21 января Беларусь
Ранее сообщалось, что группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву,
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Вариантом пути поставок азербайджанской нефти в Беларусь может стать украинский нефтепровод Одесса-Броды.
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