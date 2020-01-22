Еще один вариант поставок нефти в Беларусь: Одесса – Броды

Вариантом пути поставок азербайджанской нефти в Беларусь может стать украинский нефтепровод Одесса-Броды.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель госнефтекомпании Азербайджана Socar Ибрагим Ахмедов.

По информации агентства, сейчас этот вариант обсуждается.

Упоминается заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Socar может технически осуществлять поставки нефти в Беларусь через трейдинговые операции.

«Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Беларусь. Но это все зависит от переговоров», - сообщил Алиев на форуме в Давосе. При этом он отметил, что ему «ничего не известно» о подобных обращениях белорусской стороны, сообщает ТАСС .

Простаивающий нефтепровод Одесса – Броды связывает украинский порт с южной веткой нефтепровода «Дружба», по которой возможна прокачка сырья в направлении Мозырского НПЗ.

«Необходимо конкретное техническое задание: какой объем нефти, какие сорта, какие режимы. Тогда мы на основании их официального заявления подготовим технологическую карту действий, чтобы все стороны понимали намерения, ответственность и экономические результаты всей этой истории», - пояснил глава «Укртранснафты» Николай Гавриленко, передает TUT.BY .

Напомним, па переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен . С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена .

После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.

Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Александром Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.

21 января Беларусь закупила партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн для переработки на ОАО «Нафтан».