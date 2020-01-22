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Еще один вариант поставок нефти в Беларусь: Одесса – Броды

22.01.2020 16:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вариантом пути поставок азербайджанской нефти в Беларусь может стать украинский нефтепровод Одесса-Броды.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель госнефтекомпании Азербайджана Socar Ибрагим Ахмедов.

По информации агентства, сейчас этот вариант обсуждается.

Упоминается заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Socar может технически осуществлять поставки нефти в Беларусь через трейдинговые операции.

«Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Беларусь. Но это все зависит от переговоров», - сообщил Алиев на форуме в Давосе. При этом он отметил, что ему «ничего не известно» о подобных обращениях белорусской стороны, сообщает ТАСС.

Простаивающий нефтепровод Одесса – Броды связывает украинский порт с южной веткой нефтепровода «Дружба», по которой возможна прокачка сырья в направлении Мозырского НПЗ.

«Необходимо конкретное техническое задание: какой объем нефти, какие сорта, какие режимы. Тогда мы на основании их официального заявления подготовим технологическую карту действий, чтобы все стороны понимали намерения, ответственность и экономические результаты всей этой истории», - пояснил глава «Укртранснафты» Николай Гавриленко, передает TUT.BY.

Напомним, па переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен. С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.

Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Александром Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.

21 января Беларусь закупила партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн для переработки на ОАО «Нафтан».

Ранее сообщалось, что группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, поставит в Беларусь в январе 750 тысяч тонн нефти.

 
 
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Вариантом пути поставок азербайджанской нефти в Беларусь может стать украинский нефтепровод Одесса-Броды.
 
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