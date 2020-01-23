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На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка $10 тыс.

23.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

14 февраля состоится два земельных аукциона – по продаже участков в Минском и Дзержинском районах. Про первый мы уже писали. Сегодня расскажем, какие участки можно купить в городе-спутнике Минска Дзержинске.

Все участки на карте

г. Дзержинск, ул. Вясковая, 66 (Лот №7)

На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.
На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.

Участок №66 выделен в квартале новой коттеджной застройки. Рядом много готовых домов, некоторые соседи строятся. Подъезд – накатанная дорога, все необходимые коммуникации есть (электричество, вода, газ). Сама площадка ровная, удобная для строительства. Из минусов – нестандартная форма земельного участка.

На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.
На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.
На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.
На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.

Площадь участка — 11,23 сотки; 

Стартовая цена — Br 18 843; 

Кадастровый номер — 622250100001004989;

Координаты садового товарищества: 53.701630, 27.092918;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Дзержинск, ул. Святочная, 60 (Лот №9)

На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.

Рядом с участком №66 продается участок №60. Он также треугольной формы, расположен вдоль гравийки. В наличии газ, вода и электричество, вокруг – готовые дома. Территория земельного надела ровная, заросшая кустарником и высокой травой.

На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.
На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.
На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.
На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.

Площадь участка — 12,46 сотки; 

Стартовая цена — Br 20 907; 

Кадастровый номер — 622250100001004468

Координаты садового товарищества: 53.701001, 27.093690;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Дзержинск, ул. Кольцевая, 111 (Лот №8)

На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.

Участок №111 выделяется на фоне остальных. Площадка прямоугольной формы, угловая, выделена на окраине населенного пункта у леса.  Подъезд – гравийка, все коммуникации есть. Территория участка ровная, заросшая кустарником. Поблизости много готовых домов, некоторые площадки все еще пустуют.

На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.
На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.
На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.
На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка тыс.
 
Теги: Минск
 
 
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14 февраля состоится два земельных аукциона – по продаже участков в Минском и Дзержинском районах. Про первый мы уже писали. Сегодня расскажем, какие участки можно...
 
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