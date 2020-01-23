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На аукцион выставили три неплохих участка в Дзержинске. Коммуникации есть, цены – порядка $10 тыс.
23.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
14 февраля состоится два земельных аукциона – по продаже участков в
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Участок №66 выделен в квартале новой коттеджной застройки. Рядом много готовых домов, некоторые соседи строятся. Подъезд – накатанная дорога, все необходимые коммуникации есть (электричество, вода, газ). Сама площадка ровная, удобная для строительства. Из минусов – нестандартная форма земельного участка.
Площадь участка — 12,28 сотки;
Стартовая цена — Br 20 605;
Кадастровый номер — 622250100001004993;
Координаты садового товарищества: 53.699280, 27.085869;
Расстояние до МКАД: 29км.
Фото:Павел Садовский
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14 февраля состоится два земельных аукциона – по продаже участков в Минском и Дзержинском районах. Про первый мы уже писали. Сегодня расскажем, какие участки можно...
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