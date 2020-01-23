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«Белпочта» – 60 копеек, у некоторых банков – 5 рублей. Какими будут новые комиссии за платежи наличными?

23.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белпочта» – 60 копеек, у некоторых банков – 5 рублей. Какими будут новые комиссии за платежи наличными?

Казалось бы, почти все платежи теперь совершаются без захода в банк– онлайн и причем без комиссий. И все же еще многие предпочитают оплачивать счета и услуги в кассах банков. Причины разные: кто-то боится ошибиться, вводя данные самостоятельно, кто уже просто привык.

С 1 января «Белпочта» ввела комиссию за некоторые платежи в кассах почтовых отделений. Плата составит 60 копеек.

Допплата при платежах не касается следующих лиц и перечислений в счет некоторых услуг:

– участников Великой Отечественной войны (при подтверждающего документа);

– в бюджет;

– при переводе денег на благотворительные счета/;

– при оплате коммунальных услуг;

– за пользование услугами стационарного телефона.

Помимо этого, при оплате услуг, комиссия будут взимать и некоторые банки. С 1,5 рубля до 2 выросли операции в кассах «Беларусбанка».

В БПС-Сбербанке комиссия выросла с 3 до 5 рублей. Комиссия распространяется на оплату коммунальных услуг и электричество.

Паритетбанк вводит комиссионные сборы с 1 февраля. За оплату услуг в банковских кассах она составит 2 рубля.

Также важно знать, что при оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.

https://grodnonews.by

 
 
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Казалось бы, почти все платежи теперь совершаются без захода в банк– онлайн и причем без комиссий. И все же еще многие предпочитают оплачивать счета и услуги в...
 
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