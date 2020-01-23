В инспекции МНС по Пинскому району рассказали, кто должен подать налоговую декларацию за 2019 год

Источник материала: Полесская правда



Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в инспекции МНС по Пинскому району, налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц (далее – налоговая декларация) обязаны представить физические лица, получившие в 2019 году следующие доходы:

От продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента) имущества:

— автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3 500 кг (например, грузового автомобиля), либо число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь (например, автобуса), либо двух и более механических транспортных средств;

— объектов недвижимости: в течение пяти последних лет (период 2014 — 2019 гг.) более одного не завершенного строительством капитального строения, квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка; либо одного и более объектов недвижимости, не относящихся к не завершенному строительством капитальному строению (например, торговые, офисные и административные помещения);

Доходы, полученные от возмездного отчуждения полученных по наследству транспортных средств, объектов недвижимости освобождаются от подоходного налога независимо от периодичности их отчуждения в течение календарного года.

— доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.

В результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно от физических лиц, по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в размере, превышающем 6569 белорусских рублей от всех источников в течение года. Исключение составляют доходы, полученные физическим лицом от близких родственников и лиц, состоящих с ним в отношениях свойства.

К лицам, состоящим в отношениях близкого родства относятся родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги. К лицам, состоящим в отношениях свойства, относятся близкие родственники другого супруга, в том числе умершего.

Доходы, полученные из-за или за границей, к примеру, от работы по найму (контракту); от продажи акций или иных ценных бумаг; от продажи долей в уставных фондах иностранных организаций; в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках; полученные в дар от иностранных граждан и др.

Налоговую декларацию обязаны представлять физические лица, признанные в 2019 году налоговыми резидентами Республики Беларусь (фактически находившиеся в течение 2019 года более 183 дней на территории Республики Беларусь), получившие в 2019 году доходы из-за или за границей.

Фактически уплаченные в соответствии с законодательством иностранного государства суммы налога с доходов, полученных в таком иностранном государстве (за исключением доходов, полученных из оффшорных зон), подлежат зачету при определении суммы подоходного налога, исчисляемого налоговым органом Республики Беларусь на основании представляемой физическим лицом налоговой декларации при условии представления документов о полученном доходе и уплате им налога в иностранном государстве, подтвержденных налоговым или иным компетентным органом этого иностранного государства.

Вышеуказанные документы представляются физическим лицом либо в момент подачи налоговой декларации, либо в течение одного года со дня подачи заявления о проведении зачета налога, уплаченного в иностранном государстве.

Отдельные доходы, в отношении которых физическому лицу был предоставлен имущественный налоговый вычет по расходам на строительство либо приобретение на территории Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или квартиры:

— в виде возврата взносов при прекращении строительства квартир и (или) одноквартирных жилых домов либо в случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных взносов, а также при выбытии из членов организаций застройщиков до завершения строительства;

— в размере номинальной стоимости жилищных облигаций и процентного дохода, полученного от организации — эмитента этих облигаций при их погашении (досрочном погашении) денежными средствами, а также в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций;

— в виде лизинговых платежей, уплаченных по договору финансовой аренды (лизинга), предусматривающему выкуп предмета лизинга — одноквартирного жилого дома или квартиры, в случаях, если такой договор не завершился выкупом имущества или в договор были внесены изменения, исключающие условие выкупа предмета лизинга.

Физические лица, получившие в 2019 году вышеперечисленные доходы, обязаны представить в налоговый орган налоговую декларацию и произвести уплату подоходного налога в отношении сумм, на которые им ранее была предоставлена льгота по подоходному налогу в виде имущественного налогового вычета.

Налоговая декларация представляется физическими лицами по сроку не позднее 31 марта 2020 года.

На официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь можно скачать бланк налоговой декларации, ознакомиться с порядком ее заполнения, узнать ответы на актуальные вопросы по представлению налоговой декларации.

Напомним, Пинская районная налоговая инспекция работает по особому графику во время кампании по декларированию доходов за 2019 год:

с 3 января по 31 марта (в рабочие дни) – с 08.00 до 19.00,

21 и 28 марта (суббота) – с 09.00 до 13.00.

Адрес: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, 4-й этаж, каб. 23 (25).

Контактные телефоны: (80165) 32-20-63, 65-95-44.