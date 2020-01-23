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Банки Беларуси и «Белпочта» увеличивают комиссию за наличные платежи.

23.01.2020 11:12 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Комиссию за прием наличных платежей в 2020 году повысили многие белорусские банки, а также «Белпочта».

Информация об этом размещена на сайтах предприятий.

Беларусбанк, Белгазпромбанк, Паритетбанк - 2 рубля, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Дабрабыт - 5 рублей, в банке «Решение» - 2,5 рублей.

В Беларусбанке комиссия выросла с 15 января, при этом в банке отмечают, что ее снимут при оплате мобильной связи, обучения и услуг интернета. Комиссионные возьмут вне зависимости от способа оплаты (наличными или картой), но пока не берут процентов за оплату услуг ЖКХ.

В банке сообщили, за какие операции вознаграждение не взимают: уплату налогов, пошлин, страховки, обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты банковской картой.

РУП «Белпочта» теперь берет по 60 копеек за каждый платеж, кроме оплаты ЖКУ, стационарного телефона и почтовых услуг. Скорее всего, это временно.

Взимание комиссии предусмотрено за каждый платеж. Таким образом, при оплате нескольких видов услуг общая сумма увеличивается в разы. Повышение комиссии будет стимулировать граждан активнее пользоваться ЕРИП – системой электронных платежей.

 
 
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Комиссию за прием наличных платежей в 2020 году повысили многие белорусские банки, а также «Белпочта». Информация об этом размещена на сайтах предприятий.
 
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