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Скромный прогресс. Беларусь продвинулась в Индексе восприятия коррупции

23.01.2020 11:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь поднялась на 66-е место с 70-го год назад в Индексе восприятия коррупции за 2019 год, заработав дополнительно 1 балл (в итоге у нас оказалось 45 баллов) и разделив позицию с Черногорией, Сенегалом и Аргентиной. Об этом сообщает международное движение по противодействию коррупции Transparency International.


Традиционные лидеры индекса в нынешнем году разделили первое место: Новая Зеландия и Дания набрали по 87 баллов. За ними следуют Финляндия (86 баллов), Швейцария, Сингапур, Швеция (по 85 баллов). Замыкают рейтинг Сомали (9 баллов) и Южный Судан (12 баллов).

Россия в рейтинге поднялась на одну позицию, на 137-е место, набрав 28 баллов, Украина опустилась на 126-е с 30 баллами. Польша занимает 41-е место, Литва — 35-е, Латвия — 44-е.

Интересно, что в регионе, к которому относится Беларусь, Восточная Европа и Центральная Азия, наша страна выглядит лучше среднего (35 баллов) и входит в число лидеров после Грузии (56 баллов, 44-е место) и Черногории.

Эксперты отмечают, что сильное политическое влияние на надзорные институты, недостаточная судебная независимость и ограниченная свобода прессы способствуют чрезмерной концентрации власти во многих странах региона.

Авторы рейтинга констатируют, что с 2012 года Беларусь, Кыргызстан (30 баллов в нынешнем рейтинге) и Узбекистан (25 баллов) значительно улучшили позиции. Однако в этих странах по-прежнему не работает система сдержек и противовесов, хотя, к примеру, Узбекистан ослабил некоторые ограничения в отношении средств массовой информации.

Авторитаризм и концентрация власти остаются главной проблемой региона.

Несмотря на президентские и парламентские выборы 2019 года, которые привели к переменам в Украине, политическая власть остается сосредоточенной в руках президента и его политической партии, что ставит под угрозу систему сдержек и противовесов, констатируют авторы.

Напомним, Беларусь совершила серьезный скачок по итогам 2016 года — с 107-го на 79-е место. С тех пор серьезных подвижек в рейтинге нет.

Рейтинг измеряет индекс восприятия коррупции в государственном секторе 180 государств и ранжируется в баллах по шкале от 0 (серьезно коррумпированное) до 100 (полное отсутствие коррупции). Согласно методологии рейтинга, нулевое значение в индексе соответствует максимально возможному уровню коррупции, сотня — минимальному. Transparency составляет свой индекс, используя регулярно публикуемые исследования ряда международных организаций — Всемирного банка, Freedom House, фонда Bertelsmann и других. Каждое из этих исследований анализирует отдельный аспект: инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, сложность ведения бизнеса, но все они так или иначе затрагивают вопросы коррупции.

Непобедимая и легендарная. Почему коррупция имеет все шансы пережить борцов с ней

 
 
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Беларусь поднялась на 66-е место с 70-го год назад в Индексе восприятия коррупции за 2019 год, заработав дополнительно 1 балл (в итоге у нас оказалось 45 баллов) и разделив...
 
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