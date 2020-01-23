«Самый большой спрос на двухкомнатные квартиры». В 2019-м квартиры на вторичном рынке подорожали на 8%

Источник материала: Вороновская газета





По оценке специалистов гродненского ООО «Центр квартир», прошедший год можно считать самым стабильным на рынке недвижимости за последние пять лет. Особенных взлетов и падений цен, как и покупательской активности не отмечалось. За год значительного снижения количества сделок не наблюдалось: кредитование и уменьшение ставок по кредитам поддержало спрос. Стабильность баланса между спросом и предложением привела к тому, что цены росли постепенно и незначительно. Годовой рост составил около 8 процентов. Спрос на недвижимость, начиная с марта, был довольно высоким и постоянным. Лишь в январе и феврале отмечалось незначительное падение рынка, которое фактически не повлияло на общую ситуацию.

квартирный вопрос в уходящем году. Количество сделок превысило и уровень предыдущего года: в декабре 2018-го было зарегистрировано 174 сделки. Самым активным месяцем на рынке недвижимости оказался декабрь, когда было зарегистрировано 206 сделок – больше, чем в любой другой месяц прошедшего года. Такую активность риэлторы связывают с желанием большинства покупателей разрешитьв уходящем году. Количество сделок превысило и уровень предыдущего года: в декабре 2018-го было зарегистрировано 174 сделки.

Наибольшим спросом традиционно пользуются двухкомнатные квартиры. Практически невозможно продать огромный коттедж, построенный в 90-ые годы. Востребованы дома площадью до 140 квадратных метров с современной планировкой.

Ольшанка – 51 тысячу долларов. По двухкомнатным квартирам ООО «Центр квартир» было зарегистрировано больше всего – 89 сделок. Квадратный метр в среднем стоил 661 доллар. По самой низкой цене – за 18 тысяч долларов – ушли две квартиры: в деревянном доме на улице 17 Сентября и в блокированном деревянном доме на улице Ивлиева. Самую большую сумму отдали за квартиру в новом микрорайоне– 51 тысячу долларов.

За декабрь было продано 47 однокомнатных квартир. Средняя цена «квадрата» подросла – 711 долларов. «Однушка» на Кирова площадью 18 квадратных метров была продана за 17 тысяч долларов. Самую дорогую купили в элитном доме на улице Буденного, 28 – конечная цена 42 тысячи долларов. Это квартира свободной планировки площадью 72 «квадрата».





По итогам декабря 64 трехкомнатные квартиры нашли покупателей. Средняя стоимость квадратного метра снизилась до отметки 582 доллара. Меньше всего заплатили за «брежневку» на улице Сокольской – 26 тысяч долларов. По самой высокой цене продали «трешку» в новых домах на улице Пушкина – 65 тысяч долларов.

В декабре было продано 6 четырехкомнатных квартир. Средняя цена квадратного метра – 584 доллара.

Что ждет рынок недвижимости в 2020 году, специалисты прогнозировать не берутся. Предпосылок к росту цен пока не наблюдается: текущая экономическая ситуация говорит о том, что наступивший год должен пройти под знаком стабильности.

Новое или б/у

Если жилье необходимо «здесь и сейчас», то оптимальным выбором будет вариант вторичного рынка. Что же касается недостатков вторичного жилья, то оно существенно уступает новостройкам в комфортности: маленькая кухня, тесный коридор, маленькая ванная комната, где сложно установить стиральную машину. Лучшим вариантом риэлторы называют квартиру с ремонтом в сравнительно молодом доме не старше 2000 года постройки.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by