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Компании Гуцериева подкорректировали январские планы по поставкам нефти в Беларусь

23.01.2020 13:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компании «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева, поставят на белорусские НПЗ в январе до 560 тысяч тонн нефти, в том числе около 100 тысяч тонн по железной дороге. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой три источника в отрасли. Собеседник TUT.BY сказал, что компании группы «Сафмар» намерены поставить в январе в Беларусь свыше 500 тысяч тонн нефти.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным источников, по состоянию на середину этой недели в направлении заводов в Новополоцке и Мозыре «Русснефть» и «Нефтиса» оформили к прокачке по системе нефтепроводов «Транснефти» около 460 тысяч тонн сырья, а фактическая прокачка за 21 день января составила около 330 тысяч тонн.

В начале года компании Гуцериева получили квоту на экспорт в Беларусь 750 тысяч тонн нефти в первом квартале 2020 года (650 тысяч тонн — по нефтепроводу «Дружба», 100 тысяч — по железной дороге). При этом источники близкие к бизнесмену говорили, что есть намерение выполнить квартальный график с опережением, уже в январе.

В связи с началом поставок в Беларусь нефти из третьих стран, в частности из Норвегии, российские поставки нефти были скорректированы по времени, сообщил TUT.BY источник, знакомый с графиком поставки. Собеседник отметил, что скорректированный график предполагает поставку в январе свыше 500 тысяч тонн российской нефти.

Собеседники Рейтер отмечают, что в январе «РуссНефть» и «Нефтиса» активно искали сырье на внутреннем рынке РФ для экстренной организации поставок на заводы в России и в Беларусь. «Русснефти» также пришлось отменить экспорт 100-тысячной партии нефти Urals с перевалкой из балтийского порта Усть-Луга 27−28 января, перенаправив объем в Беларусь.

В группе «Сафмар» официально не прокомментировали поставки нефти в Беларусь в январе. Ранее в «Сафмар» заявляли, что добыча компаниями группы позволит выполнить обязательства по поставке нефти как на внутренний рынок, так и Беларусь «в полном объеме».

В начале января белорусские НПЗ — Мозырский и Новополоцкий («Нафтан») — снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти.

Основные поставщики — «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» — пока не смогли согласовать с Минском цены на 2020 год. Власти Беларуси отказались платить премию российским нефтяным компаниям после удорожания сырья из-за налогового маневра в РФ.

Глава «Лукойла» Вагит Алексперов заявил накануне, что компания перенаправила предназначенную для Беларуси нефть на другие направления.

 
 
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Компании «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева, поставят на белорусские НПЗ в январе до 560 тысяч тонн нефти,...
 
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