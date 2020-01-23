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Компании Гуцериева подкорректировали январские планы по поставкам нефти в Беларусь
23.01.2020 13:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компании «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева, поставят на белорусские НПЗ в январе до 560 тысяч тонн нефти, в том числе около 100 тысяч тонн по железной дороге. Об этом сообщает
По данным источников, по состоянию на середину этой недели в направлении заводов в Новополоцке и Мозыре «Русснефть» и «Нефтиса» оформили к прокачке по системе нефтепроводов «Транснефти» около 460 тысяч тонн сырья, а фактическая прокачка за 21 день января составила около 330 тысяч тонн.
В начале года компании Гуцериева
В связи с началом поставок в Беларусь нефти из третьих стран,
Собеседники Рейтер отмечают, что в январе «РуссНефть» и «Нефтиса» активно искали сырье на внутреннем рынке РФ для экстренной организации поставок на заводы в России и в Беларусь. «Русснефти» также пришлось отменить экспорт 100-тысячной партии нефти Urals с перевалкой из балтийского порта Усть-Луга 27−28 января, перенаправив объем в Беларусь.
В группе «Сафмар» официально не прокомментировали поставки нефти в Беларусь в январе. Ранее в «Сафмар» заявляли, что добыча компаниями группы позволит выполнить обязательства по поставке нефти как на внутренний рынок, так и Беларусь «в полном объеме».
В начале января белорусские НПЗ — Мозырский и Новополоцкий («Нафтан») — снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти.
Основные поставщики — «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» — пока не смогли согласовать с Минском цены на 2020 год. Власти Беларуси отказались платить премию российским нефтяным компаниям после удорожания сырья из-за налогового маневра в РФ.
Глава «Лукойла» Вагит Алексперов
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Компании «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева, поставят на белорусские НПЗ в январе до 560 тысяч тонн нефти,...
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