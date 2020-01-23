В двух городах Минской области появятся собственные технопарки

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Всего же, по информации руководителя комитета, в республике действует 16 технопарков и 9 центров трансфера технологий.

— Такие учреждения есть во всех областных центрах, а также в Пинске, Новополоцке, Горках и других регионах, — отметил Александр Шумилин.

Расширение инновационной инфраструктуры продолжится и в этом году. В перспективе запланировано открытие сразу нескольких технопарков, в том числе в Минской области

— Новые объекты появятся в Барановичах, Борисове, Бобруйске, Орше и Молодечно, — заключил Александр Шумилин.

Напомним, в Минской области сейчас функционирует единственный технопарк. Он находится в Смолевичском районе, в его составе зарегистрировано несколько резидентов, которые производят оборудование для троллейбусов, дизель-генераторы, акриловые краски и др. К 2021 году в парке планируют создать 100 дополнительных рабочих мест.