В Сети объявили сбор денег на празднование Дня Воли

Источник материала: Tut.by

В интернете начался сбор денег на проведение концерта-митинга в Минске ко Дню Воли. Такое решение принял оргкомитет, куда входят Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Белорусская христианская партия и движение «За Свабоду».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Организаторы рассчитывают получить разрешение в горисполкоме на проведение митинга 22 марта, накануне Дня Воли, 102-го по счету. Время и место назовут после согласования.

«Складаецца праграма мерапрыемста, вырашаецца пытанне тэхнічнага аснашчэння пляцоўкі, а таксама ідуць перамовы з музычнымі гуртамі, спіс якіх будзе прадстаўлены грамадскасці ў самы бліжэйшы час», — рассказал Игорь Борисов, глава БСДП (Грамада).

Оргкомитет уже запустил сбор средств на организацию мероприятия через онлайн-площадку molamola.by.

К слову, еще один крупный общественный сбор почти завершен. 22,5 тысячи рублей из заявленных 25 тысяч люди собрали через онлайн-площадку на оплату штрафов тем, кто был осужден за участие в акциях против интеграции с Россией.

По общим подсчетам правозащитников, за это активисты и обычные граждане уже получили штрафов на 51 тысячу долларов и арестов на 285 суток. Суды продолжаются: до конца месяца в расписании еще с три десятка процессов в Минске и Вилейке, Витебске, Полоцке и Новополоцке.