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В Сети объявили сбор денег на празднование Дня Воли
23.01.2020 14:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В интернете начался сбор денег на проведение концерта-митинга в Минске ко Дню Воли. Такое решение принял оргкомитет, куда входят Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Белорусская христианская партия и движение «За Свабоду».
Организаторы рассчитывают получить разрешение в горисполкоме на проведение митинга 22 марта, накануне Дня Воли, 102-го по счету. Время и место назовут после согласования.
«Складаецца праграма мерапрыемста, вырашаецца пытанне тэхнічнага аснашчэння пляцоўкі, а таксама ідуць перамовы з музычнымі гуртамі, спіс якіх будзе прадстаўлены грамадскасці ў самы бліжэйшы час», — рассказал Игорь Борисов, глава БСДП (Грамада).
Оргкомитет уже
К слову, еще один крупный общественный сбор почти завершен. 22,5 тысячи рублей из заявленных 25 тысяч люди
По общим подсчетам правозащитников, за это активисты и обычные граждане уже получили штрафов на 51 тысячу долларов и арестов на 285 суток. Суды продолжаются: до конца месяца в
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Организаторы рассчитывают получить разрешение в горисполкоме на проведение митинга-концерта 22 марта.
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