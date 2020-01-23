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В Сети объявили сбор денег на празднование Дня Воли

23.01.2020 14:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В интернете начался сбор денег на проведение концерта-митинга в Минске ко Дню Воли. Такое решение принял оргкомитет, куда входят Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Белорусская христианская партия и движение «За Свабоду».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Организаторы рассчитывают получить разрешение в горисполкоме на проведение митинга 22 марта, накануне Дня Воли, 102-го по счету. Время и место назовут после согласования.

«Складаецца праграма мерапрыемста, вырашаецца пытанне тэхнічнага аснашчэння пляцоўкі, а таксама ідуць перамовы з музычнымі гуртамі, спіс якіх будзе прадстаўлены грамадскасці ў самы бліжэйшы час», — рассказал Игорь Борисов, глава БСДП (Грамада).

Оргкомитет уже запустил сбор средств на организацию мероприятия через онлайн-площадку molamola.by.

К слову, еще один крупный общественный сбор почти завершен. 22,5 тысячи рублей из заявленных 25 тысяч люди собрали через онлайн-площадку на оплату штрафов тем, кто был осужден за участие в акциях против интеграции с Россией.

По общим подсчетам правозащитников, за это активисты и обычные граждане уже получили штрафов на 51 тысячу долларов и арестов на 285 суток. Суды продолжаются: до конца месяца в расписании еще с три десятка процессов в Минске и Вилейке, Витебске, Полоцке и Новополоцке.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Организаторы рассчитывают получить разрешение в горисполкоме на проведение митинга-концерта 22 марта.
 
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