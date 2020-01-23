«Объединив интеллектуальный потенциал лучших представителей делового сообщества». БНПА - тридцать лет

Источник материала: Tut.by

Тридцать лет со дня создания Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» исполняется 23 января 2020 года. Как сообщается в пресс-релизе БНПА, постановлением правительства организацию отметили почетной грамотой Совета министров.



Глава БНПА Але5ксандр Швец в студии TUT.BY

Одно из старейших общественных объединений страны было основано 23 января 1990 года по инициативе руководителей ряда ведущих предприятий, «объединив интеллектуальный потенциал лучших представителей делового сообщества Беларуси». У истоков Ассоциации стояли такие уважаемые в стране люди, как знаменитый директор МАЗа Михаил Лавринович, глава «Интеграла» Петр Гайденко, академик и будущий Герой Беларуси Михаил Высоцкий и многие другие.

БНПА активно содействовала перезагрузке белорусской промышленности на новые условия взаимоотношений, сохранению кооперационных связей в условиях развала Советского Союза. Ее эксперты привлекались к обсуждению всех ключевых решений, связанных со стабилизацией положения в экономике страны и соцзащитой трудящихся, углублением экономической интеграции стран СНГ, акционированием и приватизацией на предприятиях.

Сейчас БНПА объединяет около 650 членов — промышленников (руководителей и специалистов предприятий), предпринимателей и ученых и работает в тесной взаимосвязи с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей. В числе экспертов Ассоциации — экс-премьер Сергей Линг, С.С. (в прошлом — Премьер-министр), известный промышленник, Герой Беларуси Павел Мариев, профессор, завкафедрой конституционного права юрфака БГУ Григорий Василевич, академик Петр Никитенко и многие другие.

— За 30 лет многие из членов БНПА были не только свидетелями, но и участниками колоссальных политических и экономических перемен. Тяжелейшие условия переходного периода, когда Беларусь стала суверенным государством, самостоятельно определяющим и реализующим свою экономическую политику, потребовали консолидации усилий крупнейших промышленников и экспертов по выработке промышленно-экономической политики. Таким центром тогда выступила БНПА, объединившая в своих рядах лучшие умы белорусской экономики и науки, и ставшая настоящим социальным партнером государства, — говорит председатель БНПА Александр Швец.

Он отмечает, что Ассоциация принимала активное участие в формировании национального законодательства, инициировала сотни значимых проектов в области формирования рыночных отношений, структурной перестройки экономики, развития промышленности, многие из которых были поддержаны руководством Беларуси.

30 января в Минске состоится конференция к 30-летию БНПА. К участию приглашены премьер-министр Беларуси Сергей Румас, экс-премьеры Вячеслав Кебич, Сергей Линг, главы министерств и ведомств, представители крупного и малого бизнеса, банкиры, ведущие эксперты в области экономики и права, руководители предприятий разных форм собственности.