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«Объединив интеллектуальный потенциал лучших представителей делового сообщества». БНПА - тридцать лет
23.01.2020 16:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тридцать лет со дня создания Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» исполняется 23 января 2020 года. Как сообщается в пресс-релизе БНПА, постановлением правительства организацию отметили почетной грамотой Совета министров.
Одно из старейших общественных объединений страны было основано 23 января 1990 года по инициативе руководителей ряда ведущих предприятий, «объединив интеллектуальный потенциал лучших представителей делового сообщества Беларуси». У истоков Ассоциации стояли такие уважаемые в стране люди, как знаменитый директор МАЗа Михаил Лавринович, глава «Интеграла» Петр Гайденко, академик и будущий Герой Беларуси Михаил Высоцкий и многие другие.
БНПА активно содействовала перезагрузке белорусской промышленности на новые условия взаимоотношений, сохранению кооперационных связей в условиях развала Советского Союза. Ее эксперты привлекались к обсуждению всех ключевых решений, связанных со стабилизацией положения в экономике страны и соцзащитой трудящихся, углублением экономической интеграции стран СНГ, акционированием и приватизацией на предприятиях.
Сейчас БНПА объединяет около 650 членов — промышленников (руководителей и специалистов предприятий), предпринимателей и ученых и работает в тесной взаимосвязи с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей. В числе экспертов Ассоциации — экс-премьер Сергей Линг, С.С. (в прошлом — Премьер-министр), известный промышленник, Герой Беларуси Павел Мариев, профессор, завкафедрой конституционного права юрфака БГУ Григорий Василевич, академик Петр Никитенко и многие другие.
— За 30 лет многие из членов БНПА были не только свидетелями, но и участниками колоссальных политических и экономических перемен. Тяжелейшие условия переходного периода, когда Беларусь стала суверенным государством, самостоятельно определяющим и реализующим свою экономическую политику, потребовали консолидации усилий крупнейших промышленников и экспертов по выработке промышленно-экономической политики. Таким центром тогда выступила БНПА, объединившая в своих рядах лучшие умы белорусской экономики и науки, и ставшая настоящим социальным партнером государства, — говорит председатель БНПА Александр Швец.
Он отмечает, что Ассоциация принимала активное участие в формировании национального законодательства, инициировала сотни значимых проектов в области формирования рыночных отношений, структурной перестройки экономики, развития промышленности, многие из которых были поддержаны руководством Беларуси.
30 января в Минске состоится конференция к 30-летию БНПА. К участию приглашены премьер-министр Беларуси Сергей Румас, экс-премьеры Вячеслав Кебич, Сергей Линг, главы министерств и ведомств, представители крупного и малого бизнеса, банкиры, ведущие эксперты в области экономики и права, руководители предприятий разных форм собственности.
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«Объединив интеллектуальный потенциал лучших представителей делового сообщества». БНПА - тридцать лет
Тридцать лет со дня создания Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» исполняется 23 января 2020 года. Как...
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