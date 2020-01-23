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Компания из Конго будет производить на Витебщине спичечную соломку на экспорт
23.01.2020 16:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси зарегистрирована компания «Белмэтч» из Конго, которая займется производством спичечной соломки. Об этом
Компания SOCALCO SARL из Конго — крупнейший производитель спичек в Африке. Она входит в группу компаний DEWJI International со штаб-квартирой в ОАЭ.
Национальное агентство инвестиций и приватизации начало сотрудничать с конголезцами в августе 2019 года, когда они проявили интерес к проекту. Оно помогало организовать визиты потенциального инвестора в Беларусь для переговоров.
В итоге компания решила создать производство в Витебской области. В качестве основной площадки инвестор рассматривает свободную экономическую зону «Витебск». Здесь откроется производство спичечной соломки, которую будут экспортировать для последующей обработки.
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В Беларуси зарегистрирована компания «Белмэтч» из Конго, которая займется производством спичечной соломки.
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