Компания из Конго будет производить на Витебщине спичечную соломку на экспорт

Источник материала: Tut.by

В Беларуси зарегистрирована компания «Белмэтч» из Конго, которая займется производством спичечной соломки. Об этом сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП), которое сопровождает проект.

Компания SOCALCO SARL из Конго — крупнейший производитель спичек в Африке. Она входит в группу компаний DEWJI International со штаб-квартирой в ОАЭ.

Национальное агентство инвестиций и приватизации начало сотрудничать с конголезцами в августе 2019 года, когда они проявили интерес к проекту. Оно помогало организовать визиты потенциального инвестора в Беларусь для переговоров.

В итоге компания решила создать производство в Витебской области. В качестве основной площадки инвестор рассматривает свободную экономическую зону «Витебск». Здесь откроется производство спичечной соломки, которую будут экспортировать для последующей обработки.