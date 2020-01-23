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Активист, который выкрасил памятник Пушкину в Минске, теперь фигурант уголовного дела
23.01.2020 17:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении активиста Филиппа Шаврова проводятся следственные действия по уголовному делу о хулиганстве,
Задержанный ранее активист был переведен из изолятора временного содержания в СИЗО № 1 на Володарского.
Пока точно не известно, предъявлено ли обвинение молодому человеку. По закону, это должно произойти в течение 10 дней с момента задержания — или человека должны отпустить. Однако уже есть уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК, пишет «Молодой фронт». За это, согласно санкции статьи, грозит от штрафа или общественных работ и вплоть до 3 лет лишения свободы.
Как сообщало ранее МВД, Филипп Шавров
Несколько лет назад Филипп Шавров
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Идет расследование по статье о хулиганстве.
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