Активист, который выкрасил памятник Пушкину в Минске, теперь фигурант уголовного дела

Источник материала: Tut.by

В отношении активиста Филиппа Шаврова проводятся следственные действия по уголовному делу о хулиганстве, сообщают пресс-служба «Молодого фронта» и правозащитники «Вясны».



За ночь городские службы потом почистили памятник. Фото: агентство «Минск-Новости»

Задержанный ранее активист был переведен из изолятора временного содержания в СИЗО № 1 на Володарского.

Пока точно не известно, предъявлено ли обвинение молодому человеку. По закону, это должно произойти в течение 10 дней с момента задержания — или человека должны отпустить. Однако уже есть уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК, пишет «Молодой фронт». За это, согласно санкции статьи, грозит от штрафа или общественных работ и вплоть до 3 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее МВД, Филипп Шавров сам явился в милицию после новостей о том, что кто-то разрисовал красной краской памятник русскому поэтому Александру Пушкину. Свой мотив парень не пояснил, уточняли в милиции. Известно, что кроме того активиста подозревают в нанесении граффити «Свабоду Севярынцу!».

Несколько лет назад Филипп Шавров «изрубил» памятник Ленину на улице Короткевича в Минске, за что получил год условно.