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Министры, писатели, музыканты и блогеры. Кто и почему останавливается в минских хостелах
24.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Путешествовать налегке и с минимальным бюджетом - это удобно и модно. Люди стараются выбирать и подходящий вид жилья (недорогой, но удобный) - хостелы. Почему вообще люди выбирают хостелы и кто в них останавливается, kvartirant.by
Ксения Курусь, директор сети хостелов "Тринити":
- Первое, что приходит в голову – доступность. Да, проживание в хостеле, кроме всего прочего, привлекает возможностью сэкономить деньги и потратить их на развлечения или что-нибудь такое.
Сейчас у нас настолько развитое и любознательное общество, что многие путешествуют в одиночку, и, имея приличные суммы на банк-аккаунтах, люди все равно предпочитают оставаться в хостелах и об отелях думать не думают. Ведь сейчас хостел – это место, где люди со всего мира встречают своих единомышленников, находят друзей на всю жизнь, продолжают путешествовать вместе, влюбляются.
Как минимум 50% иностранцев спокойно могут позволить себе проживание в отеле в Беларуси. Но не всем это интересно. Довольно часто мы заселяем людей, у которых, например, есть свой автомобильный бизнес в Канаде, или дипломатов, которые только вернулись с переговоров в Турции или Иране. У нас останавливаются блогеры, музыканты и ученые.
Блогеры – вообще классная тема, они всегда веселые и дружелюбные, еще и рекламу нам делают. Из последних ярких примеров: у нас останавливался бразилец (@196sonhos), который хотел побить мировой рекорд и посетить 196 стран за год и пять месяцев. У него 1,2 млн подписчиков, и Беларусь у него была 43-я страна. Останавливались блогеры @etramping, @instgromova и другие. Сложно припомнить уже.
Недавно у нас жили ди-джеи из Германии и Франции IMPEDANZ(@impedanzaudio) и VDJ RionnoiR. Они ставили пластинки и визуалку в ОК16 на Jet Festival. И ребятам так у нас понравилось, что через 2 недели они приехали обратно, но чтобы уже отдохнуть и повидаться с нашими ребятами с ресепшена. И даже посадили деревце в нашем дворике.
А вот коммент от Виталика из группы «Без билета»: «Между переездами из одной квартиры в другую мне нужно было неделю где-то пожить, и я обнаружил кайфовейшую локацию в центре Минска - это был хостел "Тринити». За весь год я не встречал столько классных новых ребят, как среди его постояльцев. Атмосфера места максимально дружелюбна к совместному общению - мы делали много фоток для инста - хостел круто выглядит изнутри. Не исключено, что я снова туда заеду».
Слышали об Ужуписе в Вильнюсе? Так вот, его министр по туризму Глеб Дивов провел у нас целых две недели, делясь с нами и нашими гостями всеми тонкостями управления этого маленького государства. Ну интересно же! Где еще такое можно встретить?
Прикольный проект замутили ребята @welcometobelarus, где они берут наших гостей в путешествия по Беларуси и снимают их реакции, впечатления и просто веселят народ. Очень интересно и для туристов, и белорусам посмотреть.
Режиссеры, сценаристы, писатели… всех и не вспомнить. Они точно выбирают хостел не из-за доступности. Возможно, они ищут вдохновения и свежих идей.
Евгений Каликин, управляющий Urban Hostel:
- Первое, что выбирают гости, приезжая в Минск, – это хорошее расположение, а наш хостел находится как раз в историческом центре города, в пешей доступности от нас – основные достопримечательности, метро Немига и крупные торговые центры.
Также мы старались создать необычный для местных хостелов дизайн в стиле лофт, несмотря на то, что хостел находится в историческом здании XIX века. Мы потрудились над оснащением наших номеров для создания максимально комфортных условий для современных путешественников, чем уже заслужили хорошую репутацию.
У нас останавливались известные люди. Один из них – британский тревел-блогер с 1,3 млн подписчиков Benjamin Rich. Его канал на youtube "bald and bankrupt" обязателен к просмотру любителям нестандартных путешествий. Он неплохо владел русским и очень любит путешествовать по Беларуси, поэтому за это время успел подучить язык. Также он большой любитель зоны отчуждения - он был там не раз и не собирается останавливаться в ее исследовании.
Вячеслав, владелец Hostel Tower:
- Хостелы выбирают за бюджетность, а также просто те, кто тянется к новым людям. Обычно это гости из разных стран, есть возможность для новых знакомств и общения, нового опыта. У нас останавливались гости из России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Германии, США, Эквадора, Вьетнама, Китая, Чехии.
Фото: Павел Садовский, из архива героев а также booking.com.
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Путешествовать налегке и с минимальным бюджетом - это удобно и модно. Люди стараются выбирать и подходящий вид жилья (недорогой, но удобный) - хостелы. Почему вообще...
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