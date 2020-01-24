Министры, писатели, музыканты и блогеры. Кто и почему останавливается в минских хостелах

Как минимум 50% иностранцев спокойно могут позволить себе проживание в отеле в Беларуси. Но не всем это интересно. Довольно часто мы заселяем людей, у которых, например, есть свой автомобильный бизнес в Канаде, или дипломатов, которые только вернулись с переговоров в Турции или Иране. У нас останавливаются блогеры, музыканты и ученые.

Блогеры – вообще классная тема, они всегда веселые и дружелюбные, еще и рекламу нам делают. Из последних ярких примеров: у нас останавливался бразилец (@196sonhos), который хотел побить мировой рекорд и посетить 196 стран за год и пять месяцев. У него 1,2 млн подписчиков, и Беларусь у него была 43-я страна. Останавливались блогеры @etramping, @instgromova и другие. Сложно припомнить уже.

Недавно у нас жили ди-джеи из Германии и Франции IMPEDANZ(@impedanzaudio) и VDJ RionnoiR. Они ставили пластинки и визуалку в ОК16 на Jet Festival. И ребятам так у нас понравилось, что через 2 недели они приехали обратно, но чтобы уже отдохнуть и повидаться с нашими ребятами с ресепшена. И даже посадили деревце в нашем дворике.