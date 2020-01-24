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Как власти Беларуси и российские нефтяники ведут спор вокруг премии
24.01.2020 09:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские НПЗ готовы платить российским нефтяным компаниям премию в размере 5 долларов за тонну, однако у большинства российских НК аппетиты больше. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.
— Беларусь готова платить премию к экспортной альтернативе (цена мирового рынка минус экспортная пошлина и стоимость транспортировки. — Прим.TUT.BY) в размере 5 долларов. Но большинство российских компаний хотят премию в 18−20 долларов, — сказал источник в нефтяной сфере. Официально подтвердить эту информацию не удалось.
Представитель одной из российских нефтяных компаний уверил TUT.BY, что «многие готовы работать на условиях прошлого года, если не вмешается политика».
Ранее размер премии
— В России изменился размер экспортной пошлины, что учитывается при расчете экспортной альтернативы. Именно из-за изменения расчетов и пошли разногласия по размеру премии, — поясняет собеседник. — Сейчас есть возможность поставлять больше нефти в дальнее зарубежье. Поэтому все хотят зарабатывать больше. Отсюда и премия выросла.
Ранее
14 января первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил журналистам, что белорусская сторона придерживается позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. «Это просто экономически нецелесообразно», — подчеркнул Крутой. По его словам, российские партнеры «пока не хотят двигаться по размеру этой премии». Навстречу здесь пошли только компании Михаила Гуцериева.
Компании «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар»,
В начале января Мозырский и Новополоцкий НПЗ снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти. Заводы перерабатывали имевшиеся запасы, белорусскую нефть и нефть от «Сафмара».
Основные поставщики — «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» — пока не смогли согласовать с Минском цены на 2020 год.
Глава «Лукойла» Вагит Алекперов
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Белорусские НПЗ готовы платить российским нефтяным компаниям премию в размере 5 долларов за тонну. Однако у большинства российских НК аппетиты больше. Об этом TUT.BY...
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