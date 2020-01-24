Как власти Беларуси и российские нефтяники ведут спор вокруг премии

Источник материала: Tut.by

Белорусские НПЗ готовы платить российским нефтяным компаниям премию в размере 5 долларов за тонну, однако у большинства российских НК аппетиты больше. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.



Фото: russneft.ru

— Беларусь готова платить премию к экспортной альтернативе (цена мирового рынка минус экспортная пошлина и стоимость транспортировки. — Прим.TUT.BY) в размере 5 долларов. Но большинство российских компаний хотят премию в 18−20 долларов, — сказал источник в нефтяной сфере. Официально подтвердить эту информацию не удалось.

Представитель одной из российских нефтяных компаний уверил TUT.BY, что «многие готовы работать на условиях прошлого года, если не вмешается политика».

Ранее размер премии назывался в районе 10 долларов за тонну. Таким образом Минск приобретавший беспошлинную нефть пытался стимулировать российские компании.

— В России изменился размер экспортной пошлины, что учитывается при расчете экспортной альтернативы. Именно из-за изменения расчетов и пошли разногласия по размеру премии, — поясняет собеседник. — Сейчас есть возможность поставлять больше нефти в дальнее зарубежье. Поэтому все хотят зарабатывать больше. Отсюда и премия выросла.

Ранее сообщалось , что власти Беларуси отказались платить премию российским нефтяным компаниям, но на таких условиях согласился работать лишь Михаил Гуцериев. которого называют другом Александра Лукашенко. Однако источник, знакомый с контрактом компании группы «Сафмар», сказал TUT.BY, что российскому бизнесмену «платят премию».

14 января первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил журналистам, что белорусская сторона придерживается позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. «Это просто экономически нецелесообразно», — подчеркнул Крутой. По его словам, российские партнеры «пока не хотят двигаться по размеру этой премии». Навстречу здесь пошли только компании Михаила Гуцериева.

Компании «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар», поставят на белорусские НПЗ в январе 500−560 тысяч тонн нефти, в том числе около 100 тысяч тонн по железной дороге. В начале года компании Гуцериева получили квоту на экспорт в Беларусь 750 тысяч тонн нефти в первом квартале 2020 года (650 тысяч тонн — по нефтепроводу «Дружба», 100 тысяч — по железной дороге). При этом источники, близкие к бизнесмену, говорили, что есть намерение выполнить квартальный график с опережением, уже в январе. В связи с началом поставок в Беларусь нефти из третьих стран, в частности из Норвегии , российские поставки нефти были скорректированы по времени, сообщил TUT.BY источник, знакомый с графиком поставки.

В начале января Мозырский и Новополоцкий НПЗ снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти. Заводы перерабатывали имевшиеся запасы, белорусскую нефть и нефть от «Сафмара».

Основные поставщики — «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» — пока не смогли согласовать с Минском цены на 2020 год.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил накануне, что компания перенаправила предназначенную для Беларуси нефть в порты.