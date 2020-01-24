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"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"
24.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История
Владимир Танкевич начал с позитива. Рассказал, что в районе улицы Щорса построят детский сад, еще один, большой, - в районе пересечения 1-го Извозного и Грушевской. Правда, кто будет строить, не определено. Но точно известно, что садик с бассейном построит компания "Датч Стар" на месте
На Разинской УКС Запад возведет школу на 1200 мест, под снос там определены два десятка домов. Участок на Парашютной будет продан с аукциона под магазин.
Далее обсуждение вернулось к больной теме - Грушевскому скверу. Танкевич еще раз подробно объяснил, как прямоугольный сквер площадью 2,2 гектара превратился в 1,6 гектара и на основании каких решений застройщик "Датч Стар" получил право построить пять высотных подъездов вдоль Папанина, которые невозможно построить, не срубив деревья.
"Генплан и ПДП нарушены"
Четко вопросы сформулировал местный житель Дмитрий:
- Вы, наверное, в курсе, что в 2016 году были приняты изменения в Закон о растительном мире, в частности, статья 33-1, в которой регламентируется, что до утверждения схемы озелененных территорий общего пользования запрещено сокращение площадей озелененных территорий, особенно если по району не выполняется норматив в 8-10 квадратных метров озелененных территорий на одного жителя. В границах Дзержинского-Жукова-Железнодорожной данный параметр составляет 1,2 квадратного метра.
В 2012 году Грушевский сквер площадью 2,16 га был передан Зеленстрою Московского района. В течение года должны были создать паспорт сквера. Паспорта нет до сих пор.
До сих пор нет точных границ Грушевского сквера - на каких основаниях застройщику был передан участок под строительство пяти секций? А самое главное - до сих пор действует ПДП, утвержденный в 2004 году. Он действует до принятия нового, по которому еще не прошло общественное обсуждение. По ПДП 2004 года вся озелененная территория в границах Папанина-Щорса-Дзержинского подлежит сохранению. Если вы говорите, что генплан и ПДП должны исполняться бесприкословно, то, извините, они нарушены в полном объеме.
Зал зааплодировал.
Владимир Танкевич был непоколебим:
- Было заключение госстройэкспертизы. Заключение не нарушено.
Если кратко: решение госстройэкспертизы - закон, который администрация района должна исполнять и обсуждать права не имеет.
- То есть нечего было и собираться, - обратился к залу житель Грушевки, - они тут представляют интересы Мингорисполкома и застройщика.
Зал высказывание поддержал.
Деревья в сквер вернут?
Слово взяла депутат Людмила Макарина-Кибак. Она напомнила, что это она инициировала встречу, чтобы сообщить: со вторника 2,2 га сквера будет возвращено.
- Куда? Объясните, где что вырубят и где посадят! - требовали из зала.
Залу показали схему. По этой схеме сквер "увеличивался" во двор уже построенных секций дома Датч Стара. В том числе и на участок, который давно официально принадлежит застройщику и где уже заасфальтирована придомовая парковка.
Замглавы администрации перечислил: из всех старых деревьев, которые сейчас в теории можно отнести к растущим в "старых" границах сквера, 34 сохраняются, 15 пересаживаются, 40 (из них 6 тополей и 18 аварийных) вырубаются. Компенсационая посадка - "120 не прутиков, а взрослых деревьев", их высадят на месте временной парковки Датч Стара и прилегающих территориях. И к удалению старых приступят не раньше, чем новые приживутся.
- В бетон будете деревья сажать?! На крышу садика? На чужой территории?
Людей волновало и на основании чего отменили общественное обсуждение ПДП, если сейчас им показывают ту же картинку, которую показали перед отмененным ПДП?
- Администрация вернула ПДП Минскградо на доработку, поскольку были некоторые замечания. В том числе - замечания по озелененным зонам, - не захотел вдаваться в подробности Владимир Танкевич. - Мы объявим общественное обсуждение, на которое будут приглашены специалисты, которые вам ответят на все поставленные вопросы.
- Скажите пожалуйста, к какому коэффициенту обеспечения населения озелененными территориями к 2030 году вы хотите выйти?
- Повторяю: поступят все документы с техническими характеристиками и мы их изложим в презентации ПДП, - был непреклонен Танкевич.
- Приостановите вырубку! - просили люди депутата.
Людмила Макарина-Кибак обещала сделать все возможное.
Неожиданно к Владимиру Танкевичу обратился председатель партии "Зеленые" Дмитрий Кучук:
- Как вы можете прокомментировать тот факт, что у застройщика, который так нарушает законодательство, работает близкий родственник одного из руководителей администрации Московского района?
- Статья 18 закона Республики Беларусь, информация о частной жизни физических лиц... - начал говорить заместитель главы Администрации Московского района.
- Вы не частное лицо, - прервали из зала. - Вы - госслужащий.
- Без комментариев, - сказал Владимир Танкевич.
- Как зовут вашего сына? - пытался выяснить кто-то из зала.
- Без комментариев, - повторил замглавы района.
"Мы придем на избирательные участки и будем публично разрывать бюллетени - за Грушевский сквер"
Общее настроение озвучила девушка:
- Скоро выборы президента. Если мы сегодня не отстоим этот сквер, мы придем на избирательные участки и будем публично разрывать бюллетени - за Грушевский сквер. Давайте вы нас услышите. Мы не хотим видеть эти пять подъездов!
Зал снова зааплодировал.
Против пяти подъездов высказался и житель уже заселенных секций дома Датч Стара:
- Здесь много дольщитков 19-го дома. Мы покупали один проект. И резко наш дом трансформируется в другой. Можем ли мы себя считать обманутыми? Это какое-то мошенничество, издевательство над нами? Как такое вообще могло произойти? Объясните пожалуйста. Это полное неуважение!
- Повтаряю, по проекту Датч Стар получено заключение, все по закону... - устало повторял Владимир Танкевич.
Стало спокойнее, когда начали задавать вопросы в общем о перспективах. Людям напомнили, что на территории 4-й больницы строится новый 6-этажный корпус поликлиники. 12-й садик на Грушевской пока на ремонте, но его в 2023 году откроют.
Еще на встрече прозвучали ответы на вопросы людей о будущем их домов. Улицу Щорса расширят еще на две полосы, и для этого снесут дома, которые попадают в красные линии. 102-й, 104-й, 106-й дома по Грушевской тоже снесут под расширение дороги, когда именно - будет известно не раньше, чем через полгода. А вот 40-й и 42-й дома по Железнодорожной, как бы не хотели люди переселиться, не тронут, потому что в ближайшие 10 лет Железнодорожную точно расширять не будут. Хотя вдоль Железнодорожной появятся многоэтажки - участок готовится на аукцион.
Снесут двухэтажки по Разинской 59 и 63 - территория тоже готовится под аукцион, строить многоэтажки будет частный застройщик.
Встреча, очевидно, не удовлетворила жителей Грушевки. А значит, вероятно, будет и следующая.
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"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"
История с вырубкой части Грушевского сквера и плановое превращение пока еще зеленой Грушевки в 25-этажные каменные джунгли, похоже, только набирает обороты....
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