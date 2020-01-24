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"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

24.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

История с вырубкой части Грушевского сквера и плановое превращение пока еще зеленой Грушевки в 25-этажные каменные джунгли, похоже, только набирает обороты. Сегодня по инициативе депутата Палаты представителей Людмилы Макариной-Кибак с местными жителями встречался зампред районной администрации Московского района Минска Владимир Танкевич. Официально встреча была посвещена перспективам развития Грушевки на примере ПДП, отправленного на доработку.

"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

Места всем не хватило, но начали с позитива

В маленьком актовом зале средней школы №3 места всем желающим послушать представителей власти не хватило - народу пришлось стоять в проходах и в дверях.

"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"
"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

Владимир Танкевич начал с позитива. Рассказал, что в районе улицы Щорса построят детский сад, еще один, большой, - в районе пересечения 1-го Извозного и Грушевской. Правда, кто будет строить, не определено. Но точно известно, что садик с бассейном построит компания "Датч Стар" на месте снесенного кинотеатра Авангард.

На Разинской УКС Запад возведет школу на 1200 мест, под снос там определены два десятка домов. Участок на Парашютной будет продан с аукциона под магазин.

"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

Далее обсуждение вернулось к больной теме - Грушевскому скверу. Танкевич еще раз подробно объяснил, как прямоугольный сквер площадью 2,2 гектара превратился в 1,6 гектара и на основании каких решений застройщик "Датч Стар" получил право построить пять высотных подъездов вдоль Папанина, которые невозможно построить, не срубив деревья.

"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

"Генплан и ПДП нарушены"

Четко вопросы сформулировал местный житель Дмитрий:

- Вы, наверное, в курсе, что в 2016 году были приняты изменения в Закон о растительном мире, в частности, статья 33-1, в которой регламентируется, что до утверждения схемы озелененных территорий общего пользования запрещено сокращение площадей озелененных территорий,  особенно если по району не выполняется норматив в 8-10 квадратных метров озелененных территорий на одного жителя. В границах Дзержинского-Жукова-Железнодорожной данный параметр составляет 1,2 квадратного метра.

В 2012 году Грушевский сквер площадью 2,16 га был передан Зеленстрою Московского района. В течение года должны были создать паспорт сквера. Паспорта нет до сих пор.

До сих пор нет точных границ Грушевского сквера - на каких основаниях застройщику был передан участок под строительство пяти секций? А самое главное - до сих пор действует ПДП, утвержденный в 2004 году. Он действует до принятия нового, по которому еще не прошло общественное обсуждение. По ПДП 2004 года вся озелененная территория в границах Папанина-Щорса-Дзержинского подлежит сохранению. Если вы говорите, что генплан и ПДП должны исполняться бесприкословно, то, извините, они нарушены в полном объеме.

Зал зааплодировал.

"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

Владимир Танкевич был непоколебим:

- Было заключение госстройэкспертизы. Заключение не нарушено.

Если кратко: решение госстройэкспертизы - закон, который администрация района должна исполнять и обсуждать права не имеет.

- То есть нечего было и собираться, - обратился к залу житель Грушевки, - они тут представляют интересы Мингорисполкома и застройщика.

Зал высказывание поддержал.

"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

Деревья в сквер вернут?

Слово взяла депутат Людмила Макарина-Кибак. Она напомнила, что это она инициировала встречу, чтобы сообщить: со вторника 2,2 га сквера будет возвращено.

- Куда? Объясните, где что вырубят и где посадят! - требовали из зала.

Залу показали схему. По этой схеме сквер "увеличивался" во двор уже построенных секций дома  Датч Стара. В том числе и на участок, который давно официально принадлежит застройщику и где уже заасфальтирована придомовая парковка.

Замглавы администрации перечислил: из всех старых деревьев, которые сейчас в теории можно отнести к растущим в "старых" границах сквера, 34 сохраняются, 15 пересаживаются,  40 (из них 6 тополей и 18 аварийных) вырубаются. Компенсационая посадка - "120 не прутиков, а взрослых деревьев", их высадят на месте временной парковки Датч Стара и прилегающих территориях. И к удалению старых приступят не раньше, чем новые приживутся.

"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

- В бетон будете деревья сажать?! На крышу садика? На чужой территории?

Людей волновало и на основании чего отменили общественное обсуждение ПДП, если сейчас им показывают ту же картинку, которую показали перед отмененным ПДП?

- Администрация вернула ПДП Минскградо на доработку, поскольку были некоторые замечания. В том числе - замечания по озелененным зонам,  - не захотел вдаваться в подробности Владимир Танкевич. - Мы объявим общественное обсуждение, на которое будут приглашены специалисты, которые вам ответят на все поставленные вопросы.

- Скажите пожалуйста, к какому коэффициенту обеспечения населения озелененными территориями к 2030 году вы хотите выйти?

- Повторяю: поступят все документы с техническими характеристиками и мы их изложим в презентации ПДП, - был непреклонен Танкевич.

- Приостановите вырубку! - просили люди депутата. 

Людмила Макарина-Кибак обещала сделать все возможное.

"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"
"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

Неожиданно к Владимиру Танкевичу обратился председатель партии "Зеленые" Дмитрий Кучук:

- Как вы можете прокомментировать тот факт, что у застройщика, который так нарушает законодательство, работает близкий родственник одного из руководителей администрации Московского района?

- Статья 18 закона Республики Беларусь, информация о частной жизни физических лиц... - начал говорить заместитель главы Администрации Московского района.

- Вы не частное лицо, - прервали из зала. - Вы - госслужащий.

- Без комментариев, - сказал Владимир Танкевич.

- Как зовут вашего сына? - пытался выяснить кто-то из зала.

- Без комментариев, - повторил замглавы района.

Сменила тему разговора депутат:

- Позвольте я, Дмитрий, чуть-чуть добавлю про ваш вопрос. Целью сегодняшней встречи было показать, что никто не планирует уменьшить количество деревьев... 

Дальше разъяснения потонули в возмущении и вопросах.

"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

"Мы придем на избирательные участки и будем публично разрывать бюллетени - за Грушевский сквер"

Общее настроение озвучила девушка:

- Скоро выборы президента. Если мы сегодня не отстоим этот сквер, мы придем на избирательные участки и будем публично разрывать бюллетени - за Грушевский сквер. Давайте вы нас услышите. Мы не хотим видеть эти пять подъездов!

Зал снова зааплодировал.

Против пяти подъездов высказался и житель уже заселенных секций дома Датч Стара:

"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

- Здесь много дольщитков 19-го дома. Мы покупали один проект. И резко наш дом трансформируется в другой. Можем ли мы себя считать обманутыми? Это какое-то мошенничество, издевательство над нами? Как такое вообще могло произойти? Объясните пожалуйста. Это полное неуважение!

- Повтаряю, по проекту Датч Стар получено заключение, все по закону... - устало повторял Владимир Танкевич.

"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

Стало спокойнее, когда начали задавать вопросы в общем о перспективах. Людям напомнили, что на территории 4-й больницы строится новый 6-этажный корпус поликлиники. 12-й садик на Грушевской пока на ремонте, но его в 2023 году откроют.

Еще на встрече прозвучали ответы на вопросы людей о будущем их домов. Улицу Щорса расширят еще на две полосы, и для этого снесут дома, которые попадают в красные линии. 102-й, 104-й, 106-й дома по Грушевской тоже снесут под расширение дороги, когда именно - будет известно не раньше, чем через полгода. А вот 40-й и 42-й дома по Железнодорожной, как бы не хотели люди переселиться, не тронут, потому что в ближайшие 10 лет Железнодорожную точно расширять не будут. Хотя вдоль Железнодорожной появятся многоэтажки - участок готовится на аукцион. 

Снесут двухэтажки по Разинской 59 и 63 - территория тоже готовится под аукцион, строить многоэтажки будет частный застройщик. 

Встреча, очевидно, не удовлетворила жителей Грушевки. А значит, вероятно, будет и следующая.

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Теги: Минск
 
 
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История с вырубкой части Грушевского сквера и плановое превращение пока еще зеленой Грушевки в 25-этажные каменные джунгли, похоже, только набирает обороты....
 
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