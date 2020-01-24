"Мы не хотим здесь эти 5 подъездов!" Местные жители отстаивают Грушевский сквер, но чиновники утверждают, что все "по закону"

"Генплан и ПДП нарушены"

Четко вопросы сформулировал местный житель Дмитрий:

- Вы, наверное, в курсе, что в 2016 году были приняты изменения в Закон о растительном мире, в частности, статья 33-1, в которой регламентируется, что до утверждения схемы озелененных территорий общего пользования запрещено сокращение площадей озелененных территорий, особенно если по району не выполняется норматив в 8-10 квадратных метров озелененных территорий на одного жителя. В границах Дзержинского-Жукова-Железнодорожной данный параметр составляет 1,2 квадратного метра.

В 2012 году Грушевский сквер площадью 2,16 га был передан Зеленстрою Московского района. В течение года должны были создать паспорт сквера. Паспорта нет до сих пор.

До сих пор нет точных границ Грушевского сквера - на каких основаниях застройщику был передан участок под строительство пяти секций? А самое главное - до сих пор действует ПДП, утвержденный в 2004 году. Он действует до принятия нового, по которому еще не прошло общественное обсуждение. По ПДП 2004 года вся озелененная территория в границах Папанина-Щорса-Дзержинского подлежит сохранению. Если вы говорите, что генплан и ПДП должны исполняться бесприкословно, то, извините, они нарушены в полном объеме.

Зал зааплодировал.