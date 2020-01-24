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Самый амбициозный проект увеличивает уставный фонд. Бюджету вклад в БНБК обойдется в 17,8 млн рублей

24.01.2020 10:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минфин Беларуси в 2020 году направит 17,878 млн рублей в качестве вклада в уставный фонд ЗАО «Белорусская биотехнологическая корпорация». Такое решение утверждено постановлением Совмина № 37 от 22 января.


Директор БНБК Даниил Урицкий. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средства внесут за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда. За эти деньги Беларусь получит 2 553 950 акций ЗАО.

Как ранее сообщалось, указом президента № 498 от 27 декабря 2018 года предусмотрено сохранение доли Беларуси БНБК в размере не менее 25% плюс одна акция в 2019—2020 годах.

По данным на 24 января 2020 года уставный фонд БНБК составляет 71,5 млн рублей.

Напомним, Белорусская национальная биотехнологическая корпорация получила уже немало преференций. Проект предусматривает инвестиции в объеме более 700 млн долларов в глубокую переработку зерна с получением незаменимых аминокислот. Строительство началось в 2018 году, уже через три года предполагалось получить первую продукцию. Впрочем, преференции при проведении госзакупок БНБК уже получила, как и поддержку на внутреннем рынке и возможность продажи китайской продукции.

В соответствии с постановлением Совмина № 889 от 24 декабря 2019 года на закупки аминокислот БНБК не будет распространяться действие положения о закупках за счет собственных средств, которое требует проведения различных процедур закупки.

Правила закупок распространяются на госсектор и все компании, госдоля в которых превышает 25%.

Государству в БНБК как раз и принадлежит блокирующий пакет акций. Остальных акционеров называют по данным на 2018 год. Это китайский СITIC International Investments, генподрядчик (20%), COFCO Corporation, генпроектировщик (9%), а также ряд эмиратских и шотландских компаний. Ключевым собственником шотландских офшоров числился племянник получившего политическое убежище в Беларуси экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Асылбек Салиев. В директоре БНБК Данииле Урицком в Кыргызстане опознали бывшего премьер-министра Данияра Усенова.

Стоит сказать, что ранее БНБК пыталась пролоббировать для себя другую преференцию. По информации «Ежедневника», по рынку гулял проект письма Даниила Урицкого на имя помощника президента Александра Косинца, в котором высокопоставленный чиновник информируется «о фактах недобросовестной конкуренции при проведении закупок аминокислот». В рамках послания компания просит у властей Беларуси 10%-ную преференциальную поправку на торгах. С поддержкой сверху БНБК рассчитывала сбыть отечественным предприятиям импортированный китайский лизин, реэкспорт которого в Россию с июля 2019 года закрыт по решению Россельхознадзора.

В настоящее время Белорусская национальная биотехнологическая корпорация строит на площади в 160 га в Пуховичском районе под Руденском крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов. Общая стоимость проекта составляет 733 млн долларов. Под его реализацию Эксимбанк Китая выделил льготный кредит на 628 млн долларов. Для обеспечения комплекса БНБК сырьем ежегодно понадобится 250 тыс. тонн пшеницы — 10−15% собираемого в стране в год урожая.

В течение 2020 года БНБК планирует запустить в эксплуатацию комбикормовый комплекс, а в 2021 году открыть первое в стране производство аминокислот. При этом заявленные мощности на порядок превышают потребности внутреннего рынка.

 
 
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Минфин Беларуси в 2020 году направит 17,878 млн рублей в качестве вклада в уставный фонд ЗАО «Белорусская биотехнологическая корпорация». Такое решение утверждено...
 
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