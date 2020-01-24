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Самый амбициозный проект увеличивает уставный фонд. Бюджету вклад в БНБК обойдется в 17,8 млн рублей
24.01.2020 10:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минфин Беларуси в 2020 году направит 17,878 млн рублей в качестве вклада в уставный фонд ЗАО «Белорусская биотехнологическая корпорация». Такое решение утверждено постановлением Совмина № 37 от 22 января.
Средства внесут за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда. За эти деньги Беларусь получит 2 553 950 акций ЗАО.
Как ранее сообщалось, указом президента № 498 от 27 декабря 2018 года предусмотрено сохранение доли Беларуси БНБК в размере не менее 25% плюс одна акция в 2019—2020 годах.
По данным на 24 января 2020 года уставный фонд БНБК составляет 71,5 млн рублей.
Напомним, Белорусская национальная биотехнологическая корпорация получила уже немало преференций. Проект предусматривает инвестиции в объеме более 700 млн долларов в глубокую переработку зерна с получением незаменимых аминокислот. Строительство
В соответствии с постановлением Совмина № 889 от 24 декабря 2019 года на закупки аминокислот БНБК не будет распространяться действие положения о закупках за счет собственных средств, которое требует проведения различных процедур закупки.
Правила закупок распространяются на госсектор и все компании, госдоля в которых превышает 25%.
Государству в БНБК как раз и принадлежит блокирующий пакет акций. Остальных акционеров называют по данным на 2018 год. Это китайский СITIC International Investments, генподрядчик (20%), COFCO Corporation, генпроектировщик (9%), а также ряд эмиратских и шотландских компаний. Ключевым собственником шотландских офшоров
Стоит сказать, что ранее БНБК пыталась пролоббировать для себя другую преференцию. По информации
В настоящее время Белорусская национальная биотехнологическая корпорация
В течение 2020 года БНБК планирует запустить в эксплуатацию комбикормовый комплекс, а в 2021 году открыть первое в стране производство аминокислот. При этом заявленные мощности на порядок превышают потребности внутреннего рынка.
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Самый амбициозный проект увеличивает уставный фонд. Бюджету вклад в БНБК обойдется в 17,8 млн рублей
Минфин Беларуси в 2020 году направит 17,878 млн рублей в качестве вклада в уставный фонд ЗАО «Белорусская биотехнологическая корпорация». Такое решение утверждено...
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