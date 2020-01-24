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«Айрон» предлагает квартиры в третьем доме ЖК «Петровщина». Стоимость «квадрата» от $1150

24.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Не так давно ОДО «Айрон» завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина», практически все квартиры в котором были выкуплены на этапе строительства. И вот застройщик предложил покупателям купить квартиры в третьем доме: трех-, четырех- и пятикомнатные варианты. Такая информация содержится в проектной декларации, опубликованной в газете «Минский курьер» 23 января.

«Айрон» предлагает квартиры в третьем доме ЖК «Петровщина». Стоимость «квадрата» от 50

ОДО «Айрон» активно строит ЖК «Петровщина» в границах пр. Дзержинского — ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» — местного проезда с паркингом».

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам предлагаются для заключения договоров создания объектов долевого строительства следующие квартиры:

  • 3-комнатные от 69 кв.м до 86 кв.м, при оплате 100% стоимость 1 кв.м — 1250 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 кв.м — 1280 долларов США;
  • 4-комнатные от 92 кв.м от 100 кв.м и 5-комнатные от 113 кв.м до 114 кв.м, при оплате 100% стоимость 1 кв.м — 1150 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 кв.м — 1180 долларов США.

«Айрон» предлагает квартиры в третьем доме ЖК «Петровщина». Стоимость «квадрата» от 50

Кстати, "однушки" и "двушки" там тоже есть. Мы писали о них здесь.

Напомним, все квартиры в первом жилом доме были выкуплены на этапе строительства. Из вакантных остались только «двушки» на третьем этаже в 3-й, 4-й и 5-й секциях площадью 60 кв. м и стоимостью $1320 за «квадрат». Первый дом «Айрон» возводить начал в декабре 2017 года. По планам застройщика сдать первую очередь собирались во втором квартале 2020 года, однако закончить удалось несколько раньше. Сейчас готовность дома составляет 99% (по информации с сайта застройщика). Как нам сообщили в компании: «Сейчас этот дом в процессе сдачи».

 
 
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Не так давно ОДО «Айрон» завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина», практически все квартиры в котором были выкуплены на этапе строительства. И вот...
 
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