«Айрон» предлагает квартиры в третьем доме ЖК «Петровщина». Стоимость «квадрата» от $1150

Источник материала: realt.by

Не так давно ОДО «Айрон» завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина», практически все квартиры в котором были выкуплены на этапе строительства. И вот застройщик предложил покупателям купить квартиры в третьем доме: трех-, четырех- и пятикомнатные варианты. Такая информация содержится в проектной декларации, опубликованной в газете «Минский курьер» 23 января.

4-комнатные от 92 кв.м от 100 кв.м и 5-комнатные от 113 кв.м до 114 кв.м , при оплате 100% стоимость 1 кв.м — 1150 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 кв.м

Кстати, "однушки" и "двушки" там тоже есть. Мы писали о них здесь .

Напомним, все квартиры в первом жилом доме были выкуплены на этапе строительства. Из вакантных остались только «двушки» на третьем этаже в 3-й, 4-й и 5-й секциях площадью 60 кв. м и стоимостью $1320 за «квадрат». Первый дом «Айрон» возводить начал в декабре 2017 года. По планам застройщика сдать первую очередь собирались во втором квартале 2020 года, однако закончить удалось несколько раньше. Сейчас готовность дома составляет 99% (по информации с сайта застройщика). Как нам сообщили в компании: «Сейчас этот дом в процессе сдачи».