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«Айрон» предлагает квартиры в третьем доме ЖК «Петровщина». Стоимость «квадрата» от $1150
24.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не так давно ОДО «Айрон»
ОДО «Айрон» активно строит ЖК «Петровщина» в границах пр. Дзержинского — ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» — местного проезда с паркингом».
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам предлагаются для заключения договоров создания объектов долевого строительства следующие квартиры:
Кстати, "однушки" и "двушки" там тоже есть. Мы писали о них
Напомним, все квартиры в первом жилом доме были выкуплены на этапе строительства. Из вакантных остались только «двушки» на третьем этаже в 3-й, 4-й и 5-й секциях площадью 60 кв. м и стоимостью $1320 за «квадрат». Первый дом «Айрон» возводить начал в декабре 2017 года. По планам застройщика сдать первую очередь собирались во втором квартале 2020 года, однако закончить удалось несколько раньше. Сейчас готовность дома составляет 99% (по информации с сайта застройщика). Как нам сообщили в компании: «Сейчас этот дом в процессе сдачи».
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Не так давно ОДО «Айрон» завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина», практически все квартиры в котором были выкуплены на этапе строительства. И вот...
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