Норвежская нефть начнет поступать на «Нафтан» в начале следующей недели — «Белнефтехим»

Источник материала: Вороновская газета





Норвежская нефть начнет поступать в ОАО «Нафтан» для переработки в начале следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна «Белнефтехима».

«Сейчас в Клайпедском порту идет разгрузка танкера. В начале следующей недели ожидается начало поступления этой нефти на «Нафтан», — сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехима».

Партию норвежской нефти (80 тыс. т) в порт Клайпеды доставило судно Breiviken. Нефть транспортируют в Беларусь по железной дороге.

Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и «Нафтан») снизили загрузку до технологического минимума. 4 января «Белнефтехим» сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В правительстве заявляли, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

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«Это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления — будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления», — сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.