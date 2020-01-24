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Канопацкая зря волновалась. МВД и Минфин считают, с гарантиями экс-президену Беларуси все хорошо

24.01.2020 12:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все гарантии для экс-президента Беларуси прописаны в законе «О президенте» и некоторых указах главы государства, поэтому новый закон с подобными нормами не требуется. Так считают в МВД и Минфине, куда Анна Канопацкая отослала для ознакомления свой законопроект «О гарантиях экс-президенту Беларуси».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, в конце ноября тогда еще депутат парламента Анна Канопацкая внесла на рассмотрение Палаты представителей законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Проект предусматривает для экс-президента Беларуси пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность пользоваться правительственной связью и иметь штат помощников. Также бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента.

Депутаты не стали рассматривать законопроект. Но Канопацкая отсылала его еще в МВД, Минфин и Верховный суд, ответы которых опубликовала у себя в Facebook 24 января.

В Верховном суде посчитали, что представленный законопроект не требует согласования с ведомством.

Министр внутренних дел Юрий Караев ответил Канопацкой, что правовой статус и полномочия президента Беларуси, гарантии и порядок их осуществления установлены законом «О президенте Республики Беларусь». И, согласно статье 39, в случаях истечения срока полномочий, отставки президента, досрочного освобождения президента от должности бывшему президенту: устанавливается пенсия в размере, определяемом законодательством, предоставляется государственное жилье в избираемом им населенном пункте Республики Беларусь.

Поэтому, как считают в МВД, новый закон о статусе экс-президента не нужен.

— Предусмотрено также, что законодательством для президента могут устанавливаться иные правовые и социальные гарантии. В связи с изложенным полагаем, что включенные в проект нормы определяющие особенности статуса бывшего президента, должны рассматриваться в рамках корректировки закона «О президенте», а не устанавливаться отдельным законом, — говорится в ответе Юрия Караева.

Замминистра финансов Владислав Татаринович, отвечая на предложение Канопацкой выплачивать экс-президенту пенсию в размере 75% от зарплаты президента, отметил, что такая норма есть. Согласно указу президента от 2006 года, лицам, занимающим высшие государственные должности, к которым относится президентская, при достижении пенсионного возраста, назначается ежемесячное денежное содержание в размере 75 процентов заработной платы.

— В этой связи требуется уточнение терминологии предлагаемой нормы в соответствии с действующим законодательством, — отметили в Минфине. В ведомстве также заявили, что предлагаемый законопроект требует узнать позицию соответствующих органов и правительства страны.

Но экс-депутат Канопацкая считает, что работу по продвижению данного законопроекта все равно надо продолжать.

— Поскольку его принятие существенно уменьшает страшную угрозу появления в центре Минска аналога украинского Мемориала на Институтской. Помнить об этом надо всем: провластным и оппозиционным, и особенно горячим головам, готовым брать штурмом комплекс Дрозды и здание на К. Маркса 38. Содержательное наполнение проекта «Кровавый тиран 2020» определенно требует жертв. Результативные алгоритмы не меняют — известно всем. И мой законопроект чудовищно с этим диссонирует. Но моральное и юридическое внутри меня вопиет. Не дать даже условной возможности уйти, не совершив тяжкое — сопоставимое зло. Знаю, что в этом я в меньшинстве, однако такова моя позиция. История рассудит, почему так, но шанс у всех есть, — считает Анна Канопацкая.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце ноября тогда еще депутат парламента Анна Канопацкая внесла на рассмотрение Палаты представителей законопроект «О гарантиях экс-президенту Республики...
 
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