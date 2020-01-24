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«За месяц более 150 судебных заседаний». В Беларуси продолжаются суды за акции против интеграции
24.01.2020 12:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси продолжаются суды за декабрьские акции против интеграции в Минске и январские, которые прошли в регионах.
В суде Московского района Минска судья Татьяна Мотыль назначила штрафы на сумму 810 рублей экс-кандидату в депутаты Алане Гебремариам и батюшке Викентию (Виктору Ковалькову) на 1080 рублей, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
В городском суде Новополоцка судья Зинаида Балаболава назначила штрафы троим активистам «Народной громады», которые 4 января провели в Полоцке пикет в поддержку независимости Беларуси. Общая сумма штрафа составила 810 рублей.
По данным «Весны», в декабре-январе состоялось более 150 судебных заседаний за акции против интеграции, 11 человек осуждены в общей сложности на 285 суток ареста, общая сумма штрафов, полученных участниками акции в защиту независимости Беларуси, уже превысила 114,7 тысячи рублей.
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За акции против интеграции 11 человек осуждены в общей сложности на 285 суток ареста, общая сумма штрафов уже превысила 114,7 тысячи рублей.
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