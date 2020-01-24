От 1259,2 рубля за «квадрат» с отделкой. В Чижовке построят 193-квартирный дом для многодетных семей

Источник материала: realt.by

В столичном микрорайоне Чижовка-6А в скором времени появится 193-квартирный дом для многодетных семей Минска. В проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда» 23 января, озвучена стоимость «квадрата» нормируемой площади для квартир с отделкой — 1259,2 рубля.

«Минскстрой» в декабре 2019 года начал строительство жилого дома №7 по генплану в микрорайоне Чижовка-6А. Это комплексная многоквартирная застройка в границах улиц Уборевича - Чижевских - Корзюки. Предполагаемый срок ввода дома №7 по генплану – 23 декабря 2020 года.

Это будет 5-секционный 9-этажный 193-квартирный жилой дом в конструкциях серии М464-У1М с техническим подпольем, теплым чердаком и плоской рулонной кровлей с организованным внутренним водостоком.

Договоры создания объектов долевого строительства будут заключаться на 193 квартиры с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска, преимущественно многодетными семьями. Строительство квартир будет осуществляться с государственной поддержкой в соответствии с Указом Президента Беларуси от 04.07.2017 №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет:

1259,20 белорусского рубля для нормируемой площади жилого помещения;

1980 белорусских рублей для площади жилого помещения, превышающей нормируемую.

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 15% от стоимости квартиры, оплата должна быть произведена дольщиком в течение 20 банковских дней со дня регистрации в Мингорисполкоме договора создания объекта долевого строительства.