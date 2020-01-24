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«Белпочта» с 30 января повысит стоимость некоторых услуг
24.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, стоимость пересылки заказного письма массой до 20 г для физических лиц увеличится на 8 копеек и будет стоить 1,98 рубля, для юридических лиц — 2,04 рубля. Также повысятся тарифы на пересылку внутренних отправлений ЕМS, отправлений «Е-commerce», услуги линейки «Комфорт», услуги «Почтовый курьер» в среднем на 5 процентов.
Тарифы на универсальные услуги почтовой связи (пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли), пересылку отправлений «1 класс», дополнительные услуги почтовой связи общего пользования не изменятся.
Кроме того, в «Белпочте» принято решение не брать комиссию при приеме платежей через ЕРИП в кассах за услуги, которые оказывают территориальные центры социального обслуживания населения. Это сделано с учетом социальной направленности услуг.
Все изменения будут актуализированы на
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> С 30 января подорожают некоторые услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны, сообщает сайте РУП «Белпочта». Так, стоимость пересылки заказного письма...
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