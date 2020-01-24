|
Президент решил посмотреть предприятие в Шклове, но оказалось, нет смысла - оно уже не работает
24.01.2020 15:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко сегодня в Шклове. Изначально
С последним возникла проблема: пока Александр Лукашенко смотрел другие предприятия, выяснилось, что на «Шклов Форест ЛТД» идти и не имеет смысла: деревообрабатывающее предприятие не работает. Оно сильно закредитовано, и у собственников нет средств решать накопившиеся проблемы. Местная власть также не знает, что делать с этим производством. Президент поручил разобраться с этим вопросом и подробно доложить ему о ситуации.
Работу же маслодельного завода и расположенного по соседству частного производства «Данон Шклов» Лукашенко поручил изучить губернатору Могилевской области: возможно, для более успешной работы нужно объединить их производственные ресурсы. «Надо все факторы свести и посмотреть, что будет лучше. Только надо договориться, чтобы не телепались, как когда-то это было», — сказал Лукашенко.
На льнозаводе особое внимание президент попросил обратить на сырье. По его мнению, если завод не справляется с длинным льноволокном, его стоит отдать другим предприятиям страны, например, Оршанскому льнокомбинату: там есть все ресурсы для производства качественного продукта. Кроме того, на шкловском льнозаводе вышла из строя часть линий. Их необходимо оперативно восстановить, потребовал Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня в Шклове. Изначально ожидалось, что он побывает только на «Заводе газетной бумаги», однако уже по приезду президент заявил, что намерен...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)