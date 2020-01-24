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Президент решил посмотреть предприятие в Шклове, но оказалось, нет смысла - оно уже не работает

24.01.2020 15:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня в Шклове. Изначально ожидалось, что он побывает только на «Заводе газетной бумаги», однако уже по приезду президент заявил, что намерен посетить и Шкловский маслодельный завод, и льнозавод, и деревообрабатывающее предприятие «Шклов Форест ЛТД». Подробности сообщает пресс-служба.


Фото: пресс-служба президента

С последним возникла проблема: пока Александр Лукашенко смотрел другие предприятия, выяснилось, что на «Шклов Форест ЛТД» идти и не имеет смысла: деревообрабатывающее предприятие не работает. Оно сильно закредитовано, и у собственников нет средств решать накопившиеся проблемы. Местная власть также не знает, что делать с этим производством. Президент поручил разобраться с этим вопросом и подробно доложить ему о ситуации.

Работу же маслодельного завода и расположенного по соседству частного производства «Данон Шклов» Лукашенко поручил изучить губернатору Могилевской области: возможно, для более успешной работы нужно объединить их производственные ресурсы. «Надо все факторы свести и посмотреть, что будет лучше. Только надо договориться, чтобы не телепались, как когда-то это было», — сказал Лукашенко.

На льнозаводе особое внимание президент попросил обратить на сырье. По его мнению, если завод не справляется с длинным льноволокном, его стоит отдать другим предприятиям страны, например, Оршанскому льнокомбинату: там есть все ресурсы для производства качественного продукта. Кроме того, на шкловском льнозаводе вышла из строя часть линий. Их необходимо оперативно восстановить, потребовал Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко сегодня в Шклове. Изначально ожидалось, что он побывает только на «Заводе газетной бумаги», однако уже по приезду президент заявил, что намерен...
 
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