«Это не блеф». Лукашенко рассказал, кто готов поставить Беларуси нефть вместо российской

Источник материала: Tut.by

Во время общения с работниками завода газетной бумаги в Шклове президент рассказал о видах на альтернативные поставки нефти в Беларусь, помимо закупок в России. Вместе с тем, он в очередной раз подчеркнул, что и от российской нефти наша страна не отказывается, сообщает пресс-служба главы государства.



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— Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты, — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отнюдь не блефовал и обрисовал картину, как Беларусь будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию.

Один из маршрутов альтернативной поставки — через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти . Еще один балтийский маршрут — из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме.

— Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб, — сказал президент.

Третье направление, продолжил Александр Лукашенко, также уже опробовано. В частности, речь идет о поставках через Украину с Черного моря.

— И четвертое — это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть, — заявил Лукашенко.

— Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять, — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что если сейчас не решить данный вопрос, то через два года придется вообще бешеными темпами это реализовывать.

— Потому что тогда уже речи не будет даже об этих 18% таможенной пошлины, которую они еще у нас не забрали, и о том, что цена российской нефти будет дешевле. Поэтому хотим мы этого или нет, мы будем идти этим путем. Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема, — уверен глава государства.

По его словам, Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка: американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами.

— Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше, — добавил он.