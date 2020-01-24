Нет отдачи. Нацбанк беспокоит объем «инвестиционных ошибок», сделанных в кредит

Источник материала: Tut.by

Нацбанк беспокоит накопленный «объем инвестиционных ошибок с привлечением банковского кредита». Глобально решить проблему нормальной работы предприятий могут лишь они сами «путем адекватной оценки своего бизнеса», заявил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц на расширенном заседании правления. Текст доклада опубликован на сайте Нацбанка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зампред отметил, что в целом на кредитном рынке в 2019 году отмечено увеличение рублевой составляющей в совокупной структуре требований банков и Банка развития с 51,6 до 53,6%; замедлением темпов роста потребительского кредитования населения с 45,7 до 25%; сокращение участия банков в директивном кредитовании до 18,1% против 42,5% в 2018 г.

— При этом хотелось бы обратить внимание на следующие моменты, которые вызывают обеспокоенность у Национального банка. Первое — это необходимость отклонения от первоначально утвержденных объемов директивного кредитования, — подчеркнул Калечиц.

В 2019 год первоначальный лимит в 800 млн рублей менялся дважды и в итоге был увеличен на 23% (до 984 млн рублей).

Как отмечает зампред правления, такая практика не согласуется с программой деятельности правительства на 2018−2020 годы, где предусмотрено расширение эффективного рыночного кредита на коммерческих принципах, в том числе за счет сокращения директивного кредитования. На 2020 год лимит директивного кредитования установлен в размере 740 млн рублей.

— С одной стороны, это меньше прошлогоднего уровня. Но при этом участие банков в лице Беларусбанка и Белагропромбанка в директивном кредитовании расширяется до 230 млн рублей, или до 31% в общем объеме, — обращает внимание регулятор.

Однако в соответствии со Стратегией развития финансового рынка до 2020 года участие банков в директивном кредитовании должно быть сокращено. Более того, предусматривается, что единственным каналом льготного кредитования всех госпрограмм (за исключением строительства жилья и текущей деятельности агропромышленного комплекса) должен быть Банк развития.

Также серьезную озабоченность у Национального банка вызывает сохраняющийся значительный уровень закредитованности юридических лиц на фоне недостаточной проработки ими своих бизнес-планов, поскольку это существенно ограничивает возможности более высоких темпов рыночного кредитования.

— Если бы ранее полученные финансовые средства давали запланированную в бизнес-планах предприятий отдачу, то высокой (относительно выручки) кредитной нагрузки не было бы. Сегодня экономика не обеспечивает достаточную отдачу от получаемых в виде кредитов финансовых ресурсов. Накопленный к настоящему времени объем инвестиционных ошибок с привлечением банковского кредита значителен. Постоянно проводимые банками реструктуризации кредитной задолженности имеют, как правило, временный результат, — предупреждает Сергей Калечиц.

По оценке зампреда Нацбанка, глобально решить проблему нормального функционирования могут лишь сами предприятия путем адекватной оценки своего бизнеса, финансовых потоков, финансового положения в целом с применением норм МСФО и принятия на этой основе необходимых управленческих решений.

Калечиц отметил, что в 2020 году приоритетом политики в сфере кредитования останется удовлетворение платежеспособного спроса на заемные средства с учетом необходимости обеспечения финансовой стабильности в стране.