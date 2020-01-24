ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нет отдачи. Нацбанк беспокоит объем «инвестиционных ошибок», сделанных в кредит

24.01.2020 16:24 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нацбанк беспокоит накопленный «объем инвестиционных ошибок с привлечением банковского кредита». Глобально решить проблему нормальной работы предприятий могут лишь они сами «путем адекватной оценки своего бизнеса», заявил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц на расширенном заседании правления. Текст доклада опубликован на сайте Нацбанка.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зампред отметил, что в целом на кредитном рынке в 2019 году отмечено увеличение рублевой составляющей в совокупной структуре требований банков и Банка развития с 51,6 до 53,6%; замедлением темпов роста потребительского кредитования населения с 45,7 до 25%; сокращение участия банков в директивном кредитовании до 18,1% против 42,5% в 2018 г.

— При этом хотелось бы обратить внимание на следующие моменты, которые вызывают обеспокоенность у Национального банка. Первое — это необходимость отклонения от первоначально утвержденных объемов директивного кредитования, — подчеркнул Калечиц.

В 2019 год первоначальный лимит в 800 млн рублей менялся дважды и в итоге был увеличен на 23% (до 984 млн рублей).

Как отмечает зампред правления, такая практика не согласуется с программой деятельности правительства на 2018−2020 годы, где предусмотрено расширение эффективного рыночного кредита на коммерческих принципах, в том числе за счет сокращения директивного кредитования. На 2020 год лимит директивного кредитования установлен в размере 740 млн рублей.

— С одной стороны, это меньше прошлогоднего уровня. Но при этом участие банков в лице Беларусбанка и Белагропромбанка в директивном кредитовании расширяется до 230 млн рублей, или до 31% в общем объеме, — обращает внимание регулятор.

Однако в соответствии со Стратегией развития финансового рынка до 2020 года участие банков в директивном кредитовании должно быть сокращено. Более того, предусматривается, что единственным каналом льготного кредитования всех госпрограмм (за исключением строительства жилья и текущей деятельности агропромышленного комплекса) должен быть Банк развития.

Также серьезную озабоченность у Национального банка вызывает сохраняющийся значительный уровень закредитованности юридических лиц на фоне недостаточной проработки ими своих бизнес-планов, поскольку это существенно ограничивает возможности более высоких темпов рыночного кредитования.

— Если бы ранее полученные финансовые средства давали запланированную в бизнес-планах предприятий отдачу, то высокой (относительно выручки) кредитной нагрузки не было бы. Сегодня экономика не обеспечивает достаточную отдачу от получаемых в виде кредитов финансовых ресурсов. Накопленный к настоящему времени объем инвестиционных ошибок с привлечением банковского кредита значителен. Постоянно проводимые банками реструктуризации кредитной задолженности имеют, как правило, временный результат, — предупреждает Сергей Калечиц.

По оценке зампреда Нацбанка, глобально решить проблему нормального функционирования могут лишь сами предприятия путем адекватной оценки своего бизнеса, финансовых потоков, финансового положения в целом с применением норм МСФО и принятия на этой основе необходимых управленческих решений.

Калечиц отметил, что в 2020 году приоритетом политики в сфере кредитования останется удовлетворение платежеспособного спроса на заемные средства с учетом необходимости обеспечения финансовой стабильности в стране.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезную озабоченность у Национального банка вызывает сохраняющийся значительный уровень закредитованности юридических лиц на фоне недостаточной проработки...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Президент решил посмотреть предприятие в Шклове, но оказалось, нет смысла - оно уже не работает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика