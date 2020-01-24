Источник материала: Полесская правда



Доллар и евро на торгах 24 января подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0007 до Br2,113 за $1 (на торгах 23 января — Br2,1137 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0096 и стоит Br2,3339 за 1 евро (23 января — Br2,3435 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0056 и составляет Br3,4178 за 100 российских рублей (23 января — Br3,4122).