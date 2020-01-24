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Белнефтехим: У нас нет планов останавливать Мозырский НПЗ
24.01.2020 17:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госконцерн «Белнефтехим» не планирует останавливать в феврале Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Об этом заявил TUT.BY пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.
— У нас нет планов останавливать Мозырский НПЗ, — сказал Тищенко.
Ранее два источника
— Если не будет нефти, то будет циркуляция. Запасы нефти не бесконечные, они заканчиваются. Если не договорятся по нефти, то будут останавливать Мозырь, — сказал один из них.
«Белнефтехим» пока ожидает поставки российской нефти в феврале только от компаний группы Сафмар, с остальными российскими нефтяными компаниями постоянно поддерживает контакты, но новых контрактов нет.
Компании «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в «Сафмар», поставят на белорусские НПЗ в январе 500−560 тысяч тонн нефти, в том числе около 100 тысяч тонн по железной дороге. В начале года компании Гуцериева получили квоту на экспорт в Беларусь 750 тысяч тонн нефти в первом квартале 2020 года (650 тысяч тонн — по нефтепроводу «Дружба», 100 тысяч — по железной дороге). При этом источники, близкие к бизнесмену, говорили, что есть намерение выполнить квартальный график с опережением, уже в январе. В связи с началом поставок в Беларусь нефти из третьих стран, в частности из Норвегии, российские поставки нефти были скорректированы по времени, сообщил TUT.BY источник, знакомый с графиком поставки.
В феврале Русснефть и Нефтиса смогут направить в Беларусь не более 250 тысяч тонн нефти.
В 2019 году Мозырский НПЗ и Нафтан ежемесячно перерабатывали около 1,5 миллиона тонн нефти.
В начале января заводы снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти. Заводы перерабатывали имевшиеся запасы, белорусскую нефть и нефть от «Сафмара».
Основные поставщики — «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» — пока не смогли согласовать с Минском цены на 2020 год.
Роснефть и Газпром нефть владеют 42,5% акций Мозырского НПЗ.
В отсутствие российской нефти Беларусь ищет альтернативных поставщиков.
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Два источника Рейтер, знакомые с планами «Белнефтехима», сказали, что из-за отсутствия сырья может быть остановлен Мозырский НПЗ.
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