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«Поставили страну раком!» Лукашенко очень эмоционально высказался по поводу импортозамещения

24.01.2020 18:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В работе с зарубежными партнерами производители обязаны защищать интересы Беларуси. Об этом эмоционально заявил Александр Лукашенко, посещая «Завод газетной бумаги» в Шкловском районе, сообщает телеканал СТВ.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Смотрите за своей страной! Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее. Он-то это знает, — при этом президент указал на посла Беларуси Владимира Семашко. — А мы дрожим, боимся свою страну защитить.

Обращаясь к директору завода Юрию Луке, Александр Лукашенко призвал перестать быть «белыми и пушистыми».

— А то мы производим продукты питания, девать некуда, а у нас по импорту каждый год прирост. У нас своя деревообработка, а у нас тут какие-то «Кроношпаны» (Kronospan — международная компания, занимается производством древесных плит и ламината. — Прим. TUT.BY) свою политику осуществляют и диктуют! Забудьте, — грозно заметил президент.

По словам Лукашенко, импортозамещение — вопрос № 1. В пример он привел торговую войну Китая и США.

— Ты должен мониторить внутренний рынок железобетонно. Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно! Понимаешь? Если ты диван, кровать производишь, если ты кухонную мебель производишь, импорта быть не должно, — эмоционально пояснил президент.

Напомним, сегодня, 24 января, Александр Лукашенко с рабочей поездкой отправился в Шкловский район. Во время посещения разных предприятий он высказался по поводу поставок альтернативной нефти, давления на Беларусь со стороны России, а также рассказал, что не пользуется мобильным телефоном.

 
 
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- Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно! Понимаешь? Если ты диван, кровать производишь, если ты кухонную мебель производишь,...
 
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