В Кремле заявили об отсутствии четких дат встречи Путина и Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Четких дат встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко для обсуждения поставок российской нефти пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК .



Фото: Reuters

«Четкие даты пока не определены», — так Песков ответил на слова Лукашенко о желании лично встретиться с Путиным и обсудить вопросы поставок нефти для Беларуси во время посещения Шкловского района 24 января.

«Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — рассказал Лукашенко о переговорах с российским коллегой.

Битва за цены на нефть

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну .

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны. Президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников.

4 января «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса». 20 января стало известно, что Белорусская нефтяная компания (БНК) купила 80 тонн норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда.