ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кремле заявили об отсутствии четких дат встречи Путина и Лукашенко

24.01.2020 19:49 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Четких дат встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко для обсуждения поставок российской нефти пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.


Фото: Reuters

«Четкие даты пока не определены», — так Песков ответил на слова Лукашенко о желании лично встретиться с Путиным и обсудить вопросы поставок нефти для Беларуси во время посещения Шкловского района 24 января.

«Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — рассказал Лукашенко о переговорах с российским коллегой.

Битва за цены на нефть

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны. Президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников.

4 января «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса». 20 января стало известно, что Белорусская нефтяная компания (БНК) купила 80 тонн норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Четкие даты пока не определены», - так Песков ответил на слова Лукашенко о желании лично встретиться с Путиным и обсудить вопросы поставок нефти для Беларуси во...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Госдеп: 1 февраля Помпео встретится с Лукашенко и Макеем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика