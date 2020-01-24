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В Кремле заявили об отсутствии четких дат встречи Путина и Лукашенко
24.01.2020 19:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Четких дат встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко для обсуждения поставок российской нефти пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает
«Четкие даты пока не определены», — так Песков ответил на слова Лукашенко о желании лично встретиться с Путиным и обсудить вопросы поставок нефти для Беларуси во время посещения Шкловского района 24 января.
«Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», —
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«Четкие даты пока не определены», - так Песков ответил на слова Лукашенко о желании лично встретиться с Путиным и обсудить вопросы поставок нефти для Беларуси во...
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