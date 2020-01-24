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Средняя зарплата в декабре составила 1238 рублей

24.01.2020 19:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2019 года составила Br1238,7. В последний месяц года она неожиданно выросла сразу на 125,6 рубля.

В ноябре 2019 года средняя зарплата была на уровне 1113,1 рубля.

Традиционно больше всего получали жители Минска 1734,5 рубля), на втором месте Минская область (1240,5 рубля), третьем — Гомельская (1081,7 рубля). На последнем месте жители Могилевской (993,5 рубля) — это единственный регион, не дотянувший до общенанных Лукашенко 1000 рублей средней зарплаты.

В целом по Беларуси реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-декабре по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,3%, сообщает Белстат.

В лидерах по зарплатам сотрудники предприятий в сферах информационных технологий (4477,7 рубля), воздушного транспорта (2736,6 рубля, в том числе пассажирского — 2875 рублей), вспомогательной деятельности в финансовых услугах и страховании (3011,8 рубля).

Меньше всего получали парикмахеры (680,4 рубля), библиотекари, архивисты, сотрудники музеев и прочих учреждений культуры (721,6 рубля), сотрудники социальной сферы (716,2 рубля), передает БелТА.

Напомним, средняя номинальная начисленная заработная плата в октябре по сравнению с сентябрем увеличилась на 14,9 рубля, или на 1,3%, и составила 1123,4 рубля. Реальная зарплата (с учетом изменения потребительских цен на товары и услуги) в октябре 2019 года по сравнению с октябрем прошлого года увеличилась на 6,2%.

В ноябре индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с октябрем составил 100,2%, с декабря 2018 года индекс составил 104,2%.

 
Теги: Минск
 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2019 года составила Br1238,7. В последний месяц года она неожиданно выросла сразу на 125,6...
 
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