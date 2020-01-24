Через Беларусь больше не возят российский уголь в Украину

Источник материала: Tut.by

Среди причин прекращения поставок называют большую задолженность перед компаниями, пишут Naviny.by .



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Российский уголь перестали возить в Украину через Беларусь, сообщили участники рынка. Поставки не осуществляются с начала этого года. В прошлом году через Беларусь в Украину шло больше сотни тысяч тонн российского угля ежемесячно.

«Это всё было до нового года. Сейчас перевозок из Беларуси в Украину нет», — рассказали Naviny.by в компании «БелКазТранс», которая с октября прошлого года получила полный контроль над транзитом угля через Беларусь.

Сейчас российский уголь идет в Украину только напрямую, уточнил директор этой экспедиторской фирмы Сергей Сакович. По его словам, это не связано с политикой, а произошло из-за того, что перевозки через Беларусь приводят к удорожанию угля, спрос на который в этом году сильно упал из-за теплой погоды.

«Видите, какая погода на улице. Никому этот уголь особо не нужен. Спрос в этом году упал очень серьезно по всем направлениям. Да это же и круг через Беларусь ехать. Это невыгодно. Идет удорожание угля, по-любому. Сейчас уголь идет из России в Украину по прямому варианту. Это самое короткое расстояние», — отметил руководитель компании «БелКазТранс».

Управляющий одной из трейдинговых компаний причиной прекращения отгрузок из Беларуси в Украину назвал наличие задолженности перед поставщиками за предыдущие партии.

«Уголь перестали возить, потому что очень много нерасчетов по текущим контрактам», — рассказал Naviny.by собеседник.

Эту информацию также подтвердил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Они боятся поставлять в Украину, потому что с ними не рассчитались в целом на 28 млн долларов», — сообщил Naviny.by профсоюзный лидер со ссылкой на источники в отрасли.

В числе должников Михаил Волынец назвал украинское государственное предприятие «Центрэнерго», которое, в частности, не рассчиталось с эстонской компанией NT Marine, связанной с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем, который также владеет компанией «БелКазТранс».

NT Marine получила квоты на поставку в декабре прошлого года более 600 тысяч тонн российского угля в Украину.

В NT Marine отказались от комментариев. «Центрэнерго» не ответило на запрос.

Беларусь раньше входила в тройку лидеров по поставкам угля в Украину. Согласно данным Белстата, объемы экспорта начали резко расти с августа 2018 года и достигли максимума в сентябре 2019 года, когда из Беларуси в Украину поставили свыше 477 тысяч тонн каменного угля.

Но с октября объемы поставок начали падать — до 173 тысяч тонн в ноябре. Всего за 11 месяцев 2019 года экспорт угля из Беларуси в Украину достиг 2,7 млн тонн (202,7 млн долларов).

Снижение поставок также зафиксировала Украинская железная дорога. В декабре отгрузки угля с железнодорожных станций на границе с Беларусью снизились до 49 тысяч тонн по сравнению с сентябрем, когда они превысили 517 тонн.

Эти данные отличаются от белорусских. Разницу можно объяснить тем, что в украинской статистике, скорее всего, учтены поставки не только из Беларуси, но и из других стран.