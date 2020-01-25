Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 января 2020 года)

Производство

Александр Лукашенко предлагает белорусам скупать «землю в центре Европы» и ставить там каркасно-щитовые дома из Шклова.

Строительство

Стало известно, что построят на месте бывшего завода Орджоникидзе в центре Минска. В свою очередь Айрон продолжает грандиозную стройку на месте бывшей птицефабрики. Самый дешевый метр сейчас там - $ 1750. Кстати, этот же застройщик возводит ЖК "Петровщина" и предлагает там новые квартиры. Растет и ЖК "Фарфоровый" на месте снесенного фарфорового завода.

В Чижовке построят 193-квартирный дом для многодетных семей. А на территории Тракторозаводского поселка появится новый квартал .

Смолевичский районный исполнительный комитет выносит на общественное обсуждение градостроительный проект «Детальный план территории Китайско-белорусского индустриального парка „Великий камень“. Центральная часть. Первая очередь». Вся территория разбита на 5 "блоков", зеленая зона среди которых занимает мизерную часть.

Директора ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко, обвиняемого в получении взятки, приговорили к 4 годам колонии усиленного режима.

Земля

14 февраля состоится два земельных аукциона — по продаже участков в Минском и Дзержинском районах. Про первый мы уже писали. Теперь рассказываем , какие участки можно купить в городе-спутнике Минска Дзержинске.

Деньги

Наследство — тема тонкая и сложная. Узнать про завещание при жизни родственника — неловко, а после смерти уже и спрашивать не с кого. Кому отойдет наследство без завещания? Стоит его писать или нет? Каких подводных камней опасаться? 15 самых острых вопросов про наследство Realt.by задал адвокату Arzinger Law Offices Александру Солопову.

В Минске для юрлиц снижены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога.

Можно ли рассчитаться семейным капиталом за квартиру, взятую в лизинг, читайте здесь .

Туризм и отдых

Прокуратура Брестской области обратила внимание на жуткое состояние памятника архитектуры. Облисполкому пришлось выделить 50 тысяч рублей.

Коммерческая недвижимость

Экорынок на выезде из города рядом с деревней Валерьяново заработает в конце года .

Разработчики струнного транспорта выкупили бизнес-центр SV-Plaza на Железнодорожной в Минске. А EPAM полностью выкупил БЦ «Клевер Парк» . Еще одна крупная IT-компания Gismart заняла этаж в Royal Plaza. Вот как выглядит новый офис .