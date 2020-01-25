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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 января 2020 года)
25.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Рынок приходит в себя после традиционного праздничного затишья, но в этом году «пробуждение» произошло очень стремительно. После двух недель с практически нулевой динамикой цены на «вторичке» стали резко расти. За минувшую неделю
Озеленение
Местные жители хотят остановить вырубку Грушевского сквера в Минске: проводят акции, пишут письма в прокуратуру, записывают обращение президенту и собираются в суд. Опасения людей за сквер связаны со строительством жилого комплекса «Гранд Хаус» возле станции метро «Грушевка». Свое мнение о конфликте для Realt.by
Производство
Александр Лукашенко
Строительство
Стало известно,
В Чижовке построят
Смолевичский районный исполнительный комитет
Директора ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко, обвиняемого в получении взятки,
Земля
14 февраля состоится два земельных аукциона — по продаже участков в Минском и Дзержинском районах. Про первый мы уже писали. Теперь
Деньги
Наследство — тема тонкая и сложная. Узнать про завещание при жизни родственника — неловко, а после смерти уже и спрашивать не с кого. Кому отойдет наследство без завещания? Стоит его писать или нет? Каких подводных камней опасаться?
В Минске для юрлиц
Можно ли рассчитаться семейным капиталом за квартиру, взятую в лизинг, читайте
Туризм и отдых
Прокуратура Брестской области обратила внимание на жуткое состояние памятника архитектуры. Облисполкому
Коммерческая недвижимость
Экорынок на выезде из города рядом с деревней Валерьяново
Разработчики струнного транспорта
За $ 2,4 миллиона
«Дом печати»
На создание временного павильона для обустройства столовой для участников Европейских игр из бюджета Минска
Риэлтерский бизнес
В последнее время людей, равнодушных к риэлтерам, практически не осталось: либо хвалят специалистов рынка недвижимости, либо эмоционально ругают. Мы решили поговорить с председателем Комитета по членству и этике БелАН Ириной Донцовой о том, что может улучшить репутацию профессии и когда рынок недвижимости Беларуси выйдет на европейский уровень, где без участия риэлтера не может состояться ни одна сделка. Интересные мысли и неожиданные откровения —
Жилье и инфраструктура
Летом на Победителей, 110, открылся самый большой SPA-центр в стране. Акватермальный комплекс занимает целое крыло Riviera Plaza, в его составе: 17 различных бань и саун, несколько джакузи, большая аквазона с водопадами и процедуры, которых в Минске больше не найти. Realt.by побывал внутри SPA Riviera, в
Дизайн и ремонт
«Двушку» на верхнем этаже одной из «сталинок» в центре Минска Сергей купил год назад. Тогда квартира выглядела, как обычный «бабушатник», ремонт требовался основательный —
Аренда
Несколько дней назад на нашем портале вышел материал о рынке аренды, где эксперт сказала, что «бабушатники» уже никому не нужны, даже дешевые. Наша читательница Александра (имя изменено, — прим. авт.) с таким мнением не согласилась. Вместе с мужем она 10 лет успешно сдает однокомнатный «бабушатник» и считает, что не стоит спешить списывать подобные квартиры со счетов. Мы публикуем
ЖКХ
В Беларуси
2 тысячи минчан больше года не платили за «коммуналку».
Ваши почтовые ящики вам не принадлежат: теперь Белпочта
Вблизи Минска, рядом с мемориальным комплексом «Тростенец» и полигоном ТКО,
Редакция Realt.by
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Борьба за зелень в городе, громкие сделки на рынке коммерческой недвижимости и советы от адвоката по завещаниям. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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