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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 января 2020 года)

25.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Рынок приходит в себя после традиционного праздничного затишья, но в этом году «пробуждение» произошло очень стремительно. После двух недель с практически нулевой динамикой цены на «вторичке» стали резко расти. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,6% и составил 1411 $/м2. Последний раз такое резкое недельное изменение наблюдалось в марте 2018 года. Не исключено, что это была просто аномальная неделя, и вскоре рынок вернётся к привычному вялотекущему ритму. Но напомним, что по итогам декабря резкий рост цен был отмечен и у реальных сделок. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1298 $/м2. Рост цен на новостройки набирает ход третью неделю подряд.

Озеленение

Местные жители хотят остановить вырубку Грушевского сквера в Минске: проводят акции, пишут письма в прокуратуру, записывают обращение президенту и собираются в суд. Опасения людей за сквер связаны со строительством жилого комплекса «Гранд Хаус» возле станции метро «Грушевка». Свое мнение о конфликте для Realt.by высказал сам застройщик. Однако это людей не удовлетворило. По инициативе депутата Палаты представителей Людмилы Макариной-Кибак с местными жителями встречался зампред районной администрации Московского района Минска Владимир Танкевич. Но там скандалы продолжились и в итоге тоже не пришли к общему знаменателю.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 января 2020 года)

Производство

Александр Лукашенко предлагает белорусам скупать «землю в центре Европы» и ставить там каркасно-щитовые дома из Шклова.

Строительство

Стало известно, что построят на месте бывшего завода Орджоникидзе в центре Минска. В свою очередь Айрон продолжает грандиозную стройку на месте бывшей птицефабрики. Самый дешевый метр сейчас там - $ 1750. Кстати, этот же застройщик возводит ЖК "Петровщина" и предлагает там новые квартиры. Растет и ЖК "Фарфоровый" на месте снесенного фарфорового завода.

В Чижовке построят 193-квартирный дом для многодетных семей. А на территории Тракторозаводского поселка появится новый квартал.

Смолевичский районный исполнительный комитет выносит на общественное обсуждение градостроительный проект «Детальный план территории Китайско-белорусского индустриального парка „Великий камень“. Центральная часть. Первая очередь». Вся территория разбита на 5 "блоков", зеленая зона среди которых занимает мизерную часть.

Директора ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко, обвиняемого в получении взятки, приговорили к 4 годам колонии усиленного режима.

Земля

14 февраля состоится два земельных аукциона — по продаже участков в Минском и Дзержинском районах. Про первый мы уже писали. Теперь рассказываем, какие участки можно купить в городе-спутнике Минска Дзержинске.

Деньги

Наследство — тема тонкая и сложная. Узнать про завещание при жизни родственника — неловко, а после смерти уже и спрашивать не с кого. Кому отойдет наследство без завещания? Стоит его писать или нет? Каких подводных камней опасаться? 15 самых острых вопросов про наследство Realt.by задал адвокату Arzinger Law Offices Александру Солопову.

В Минске для юрлиц снижены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога.

Можно ли рассчитаться семейным капиталом за квартиру, взятую в лизинг, читайте здесь.

Туризм и отдых

Прокуратура Брестской области обратила внимание на жуткое состояние памятника архитектуры. Облисполкому пришлось выделить 50 тысяч рублей.

Коммерческая недвижимость

Экорынок на выезде из города рядом с деревней Валерьяново заработает в конце года.

Разработчики струнного транспорта выкупили бизнес-центр SV-Plaza на Железнодорожной в Минске. А EPAM полностью выкупил БЦ «Клевер Парк». Еще одна крупная IT-компания Gismart заняла этаж в Royal Plaza. Вот как выглядит новый офис.

Посмотрите, как выглядит первый клубный апарт-отель в Минске. Кстати, здесь можно почитать, кто и почему останавливается в минских хостелах.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 января 2020 года)

За $ 2,4 миллиона продается загородный комплекс Riviera Club.

«Дом печати» выставили на повторные торги со скидкой в 50%. Также повторные торги пройдут по Стройрынку в Уручье, парку «Дримлэнд» и «Агрофирме Илья» бизнесмена Юрия Аверьянова.

На создание временного павильона для обустройства столовой для участников Европейских игр из бюджета Минска потратили 21,6 миллиона рублей.

Риэлтерский бизнес

В последнее время людей, равнодушных к риэлтерам, практически не осталось: либо хвалят специалистов рынка недвижимости, либо эмоционально ругают. Мы решили поговорить с председателем Комитета по членству и этике БелАН Ириной Донцовой о том, что может улучшить репутацию профессии и когда рынок недвижимости Беларуси выйдет на европейский уровень, где без участия риэлтера не может состояться ни одна сделка. Интересные мысли и неожиданные откровения — в интервью Realt.by.

Жилье и инфраструктура

Летом на Победителей, 110, открылся самый большой SPA-центр в стране. Акватермальный комплекс занимает целое крыло Riviera Plaza, в его составе: 17 различных бань и саун, несколько джакузи, большая аквазона с водопадами и процедуры, которых в Минске больше не найти. Realt.by побывал внутри SPA Riviera, в репортаже — что там есть и сколько это стоит.

Дизайн и ремонт

«Двушку» на верхнем этаже одной из «сталинок» в центре Минска Сергей купил год назад. Тогда квартира выглядела, как обычный «бабушатник», ремонт требовался основательный — вплоть до переноса стен.

Аренда

Несколько дней назад на нашем портале вышел материал о рынке аренды, где эксперт сказала, что «бабушатники» уже никому не нужны, даже дешевые. Наша читательница Александра (имя изменено, — прим. авт.) с таким мнением не согласилась. Вместе с мужем она 10 лет успешно сдает однокомнатный «бабушатник» и считает, что не стоит спешить списывать подобные квартиры со счетов. Мы публикуем ее рассказ.

ЖКХ

В Беларуси хотят заварить все мусоропроводы в течение двух лет.

2 тысячи минчан больше года не платили за «коммуналку». Общий долг по городу — 6,5 миллиона рублей.

Ваши почтовые ящики вам не принадлежат: теперь Белпочта будет следить за их состоянием.

Вблизи Минска, рядом с мемориальным комплексом «Тростенец» и полигоном ТКО, начали строить новое кладбище «Лесное».

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
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Борьба за зелень в городе, громкие сделки на рынке коммерческой недвижимости и советы от адвоката по завещаниям. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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