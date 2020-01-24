Госдеп: 1 февраля Помпео встретится с Лукашенко и Макеем

Источник материала: Tut.by

Госдепартамент США подтвердил, что Майкл Помпео с 30 января по 4 февраля отправится в страны бывшего СССР. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.



Майкл Помпео. Фото: Reuters

«1 февраля в Минске госсекретарь встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше желание нормализовать наши двусторонние отношения», — говорится в сообщении.

Накануне визита в Минск у Помпео запланирована поездка в Украину, а после посещения Беларуси — в Казахстан.

Напомним, Помпео планировал в начале января посетить ряд стран, среди которых были Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но в связи с ситуацией в Ираке госсекретарь США был вынужден отложить свои поездки .

Это будет первый визит госсекретаря США в Беларусь с 1994 года.