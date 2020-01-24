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Госдеп: 1 февраля Помпео встретится с Лукашенко и Макеем
24.01.2020 19:32 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госдепартамент США подтвердил, что Майкл Помпео с 30 января по 4 февраля отправится в страны бывшего СССР. Об этом
«1 февраля в Минске госсекретарь встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше желание нормализовать наши двусторонние отношения», — говорится в сообщении.
Накануне визита в Минск у Помпео запланирована поездка в Украину, а после посещения Беларуси — в Казахстан.
Напомним, Помпео планировал в начале января посетить ряд стран, среди которых были Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но в связи с ситуацией в Ираке госсекретарь США был вынужден
Это будет первый визит госсекретаря США в Беларусь с 1994 года.
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Накануне визита в Минск у Помпео запланирована поездка в Украину, а после посещения Беларуси - в Казахстан.
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