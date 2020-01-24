ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госдеп: 1 февраля Помпео встретится с Лукашенко и Макеем

24.01.2020 19:32 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Госдепартамент США подтвердил, что Майкл Помпео с 30 января по 4 февраля отправится в страны бывшего СССР. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.


Майкл Помпео. Фото: Reuters

«1 февраля в Минске госсекретарь встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше желание нормализовать наши двусторонние отношения», — говорится в сообщении.

Накануне визита в Минск у Помпео запланирована поездка в Украину, а после посещения Беларуси — в Казахстан.

Напомним, Помпео планировал в начале января посетить ряд стран, среди которых были Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но в связи с ситуацией в Ираке госсекретарь США был вынужден отложить свои поездки.

Это будет первый визит госсекретаря США в Беларусь с 1994 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне визита в Минск у Помпео запланирована поездка в Украину, а после посещения Беларуси - в Казахстан.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Поставили страну раком!» Лукашенко очень эмоционально высказался по поводу импортозамещения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика