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Нацбанк оценил объем потенциальных рисков от проблемного госсектора. Это 15,6% ВВП

25.01.2020 07:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наиболее значимым риском для финансовой стабильности в Беларуси остается кредитный риск, констатировал зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на расширенном заседании правления. Доклад зампреда опубликован на сайте Нацбанка.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Объем потенциальных рисков в широком определении, связанных с недостаточной кредитоспособностью крупнейших государственных предприятий, оценивается Национальным банком на уровне 15,6% ВВП. Напомним, ВВП по итогам прошлого года в Беларуси составил 132 млрд рублей в текущих ценах, то есть речь идет об объеме в 20,5 млрд рублей.

— Скрытый потенциал кредитного риска обусловлен также перераспределением кредитных ресурсов через кредитоспособные предприятия финансово неустойчивым организациям. Так, неэффективные сельскохозяйственные организации получают займы и авансы от предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, которые за счет этого несут повышенную кредитную нагрузку, — сообщил Калечиц.

По данным Нацбанка, активы, подверженные кредитному риску, за 2019 год увеличились на 5,9%. Но качество кредитного портфеля, отмечает регулятор, начиная с мая 2019 года постепенно улучшается.

Объем необслуживаемых активов снизился за год с 2,8 до 2,7 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2020 года доля необслуживаемых активов составила 4,6%. Вместе с тем, обращает внимание зампред, доля необслуживаемых активов по задолженности юрлиц достигла 6,8%, в том числе в иностранной валюте — 7,3%.

— В целом сектор нефинансовых организаций имеет неустойчивое финансовое положение, высокий уровень закредитованности и хронический недостаток собственных оборотных средств вследствие неэффективного управления отдельными предприятиями, — констатировал Дмитрий Калечиц.

Зампред правления отмечает, что в условиях ухудшения ситуации на внешних товарных рынках многие экспортеры сталкиваются с проблемами по обслуживанию своих долговых обязательств.

— Результаты макросценарных стресс-тестов свидетельствуют о том, что в случае реализации рисков существенного замедления роста мировой экономики, дальнейшего ухудшения внешних условий проблемы многих предприятий с обслуживанием долговых обязательств значительно усилятся. В результате доля необслуживаемых активов может превысить 10%, многие банки столкнутся с убытками. Это отрицательно скажется на устойчивости банков и финансовой стабильности в целом, — предупреждает Дмитрий Калечиц.

 
 
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При реализации рисков существенного замедления роста мировой экономики, дальнейшего ухудшения внешних условий проблемы многих предприятий с обслуживанием...
 
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