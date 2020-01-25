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Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения. Что президет пожелал своему украинскому коллеге

25.01.2020 12:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Белорусский лидер пожелал своему украинскому коллеге «мира и добра», а также затронул тему сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Украины

Глава государства выразил удовлетворение результатами второго Форума регионов Беларуси и Украины, а также ходом реализации договоренностей, которые достигнуты во время двусторонней встречи лидеров двух стран, отмечают в пресс-службе президента.

«Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а Ваше преданное служение на пользу Родины будет и впредь способствовать процветанию Украины», — говорится в поздравлении.

Напомним, 4 октября 2019 года Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом в украинский Житомир, где прошли переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра, уточняют в пресс-службе белорусского лидера.

 
 
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Белорусский лидер пожелал своему украинскому коллеге «мира и добра», а также затронул тему сотрудничества между двумя странами.
 
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