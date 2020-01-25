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Колол дрова и сходил на могилы мамы и тещи. Как президент провел субботу в Шкловском районе

25.01.2020 14:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел субботу на своей малой родине в Шкловском районе, сообщает телеграмм-канал «Пул Первого». «Говорят, Лукашенко видели на кладбище: побывал на могилах мамы и тёщи. Такие житейские дела. После обеда — в Минск», — сообщает телеграмм-канал, который опубликовал фотографию с президентом. На фото он колет дрова.


Фото из телеграмм-канала Пул первого

«Выходные по-президентски! Нам тут стало известно, что Лукашенко еще на родине. Мы расспросили у местных, чем президент занимается, а в ответ получили фото (снимок сделан прямо посреди деревни, доступ местным жителям там не закрыт естественно). А до этого, говорят, Лукашенко видели на кладбище: побывал на могилах мамы и тёщи. Такие житейские дела. После обеда — в Минск», — сообщает телеграмм-канал.

Речь идет, видимо, про деревню Александрия в Шкловском районе, в которой жила мать президента.

Мать президента — Екатерину Трофимовну Лукашенко — умерла в мае 2015 года, ее похоронили на малой родине в Могилевской области. Теща главы государства — Елена Федоровна Желнерович — умерла в сентябре 2019 года.

Напомним, 24 января Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Шклов.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко провел субботу на своей малой родине в Шкловском районе.
 
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