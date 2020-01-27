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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года
27.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вторую неделю подряд на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается резкое повышение цен. За минувшую неделю
Любопытный факт: и средний уровень цен, и темпы их роста в январе практически совпадали с началом 2013 года, который запомнился самым резким подорожанием квартир за десятилетие. Вряд ли кто-то всерьёз ожидал от «вторички» таких результатов в начале 2020-го, тем интереснее будет следить за развитием ситуации в ближайшие месяцы.
Объём предложения продолжает восстанавливаться, приближаясь к показателям середины декабря. Количество выставленных на продажу квартир выросло на минувшей неделе на 2,9%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 января следующим образом:
Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 1-комнатные квартиры (+0,9%), остальные приросли в цене на 0,1-0,7%. По итогам последнего месяца сильнее других подорожали квартиры с тремя комнатами (+2,3%).
Изменение цен в районах Минска на 27 января выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 827 $/м2 (+0,8%), Витебск – 633 $/м2 (-0,2%), Гомель – 633 $/м2 (+0,6%), Гродно – 760 $/м2 (+0,7%), Могилев – 635 $/м2 (+0,7%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2,1% и составляет 2822 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1775 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 1126 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 20 по 27 января 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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