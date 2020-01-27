﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года

27.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Вторую неделю подряд на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается резкое повышение цен. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,7% и составил 1421 $/м2.

Любопытный факт: и средний уровень цен, и темпы их роста в январе практически совпадали с началом 2013 года, который запомнился самым резким подорожанием квартир за десятилетие. Вряд ли кто-то всерьёз ожидал от «вторички» таких результатов в начале 2020-го, тем интереснее будет следить за развитием ситуации в ближайшие месяцы. 

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и вновь достигла «круглой» отметки в 1300 $/м2.

За последний год рост цен на новостройки составил 3,4%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года

Объём предложения продолжает восстанавливаться, приближаясь к показателям середины декабря. Количество выставленных на продажу квартир выросло на минувшей неделе на 2,9%.

Всего за последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 6,3%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 января следующим образом: 


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 1-комнатные квартиры (+0,9%), остальные приросли в цене на 0,1-0,7%. По итогам последнего месяца сильнее других подорожали квартиры с тремя комнатами (+2,3%).

Изменение цен в районах Минска на 27 января выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года

Снижение цен по итогам минувшей недели было отмечено лишь в Ленинском районе (-0,1%). В остальных районах квартиры выросли в цене, максимальные темпы зафиксированы в Советском (+1,2%) и Московском (+1,5%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 827 $/м2 (+0,8%), Витебск – 633 $/м2 (-0,2%), Гомель – 633 $/м2 (+0,6%), Гродно – 760 $/м2 (+0,7%), Могилев – 635 $/м2 (+0,7%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2,1% и составляет 2822 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1775 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 1126 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 20 по 27 января 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика