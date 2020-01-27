Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 января 2020 года

Вторую неделю подряд на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается резкое повышение цен. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,7% и составил 1421 $/м2.

Любопытный факт: и средний уровень цен, и темпы их роста в январе практически совпадали с началом 2013 года, который запомнился самым резким подорожанием квартир за десятилетие. Вряд ли кто-то всерьёз ожидал от «вторички» таких результатов в начале 2020-го, тем интереснее будет следить за развитием ситуации в ближайшие месяцы.