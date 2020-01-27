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Кандидата в президенты от демократических сил оппозиции выберут через праймериз

27.01.2020 12:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидата в президенты от правоцентристской коалиции, в которую входят движение «За Свободу», партия ОГП и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) выберут через онлайн и оффлайн голосование. Об этом лидеры оппозиции заявили во время пресс-конференции в понедельник.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О намерении выдвинуть единого кандидата через праймериз коалиция заявила еще в сентябре 2018 года, но к процедуре праймериз так и не приступила. Было лишь объявлено, что кандидат и программа у него будут народными — выберут и кандидата, и программу онлайн-голосованием.

Как заявил на пресс-конференции глава «За Свободу» Юрий Губаревич, кто бы ни был выбран в итоге, его будет поддерживать оппозиция.

— Вылучаць альтэрнатыву мы не будзем, — заверил Губаревич.

Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский заявил, что цель кампании — победа. И каждый может поучаствовать в кампании, выбрать своего кандидата. Он также призвал белорусов предлагать программу для единого кандидата и сами кандидатуры. В случае, если единого кандидата не зарегистрируют, оппозиция объявит бойкот.

На пресс-конференцию оппозиции пришел и активист общественной кампании «Свежий ветер» Михаил Янчук. Он был в майке «Кастусёў или смерть». В зал, где проходила пресс-конференция, лидеры оппозиции активиста не пустили, назвав его провокатором.

— Гэты дызайн перад выбарамі 2010 года распрацаваў Ліпковіч. Усе памятаюць, як было з імітацыяй выбараў у 2010 годзе, як было з імітацыяй усіх астатніх выбараў. І сцэнар дзеяння апазыцыі з таго часу не змяняўся. Сёння тут сабралося таварыства старых граблей, на якія яно збіраецца наступіць у чарговы раз. І нам, як грамадскай кампаніі, трэба выказаць сваю нязгоду з гэтай сітуацыяй. Нас у залю не пускаюць, назваюць нас гэбістамі, хаця тая стратэгія, якую яны прапануюць, больш падыходзіць Камітэту Дзяржбяспекі, чым тое, што прапануе «Свежы вецер», — заявил Михаил Янчук.

Президентские выборы в Беларуси с большой долей вероятности состоятся 30 августа 2020 года. Действующий президент заявил о своем намерении участвовать в выборах, хоть и довольно пространно: «Народ сам должен просить баллотироваться». Это будет шестая президентская избирательная кампания Александра Лукашенко.

Помимо Лукашенко о своих президентских амбициях с той или иной степенью уверенности заявили Анна Канопацкая, Ольга Ковалькова, Татьяна Короткевич, замглавы БНФ Алексей Янукевич, лидер ЛДП Олег Гайдукевич, глава партии БСДГ Сергей Черечень.

 
 
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Помимо Лукашенко о своих президентских амбициях с той или иной степенью уверенности заявили шесть человек.
 
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