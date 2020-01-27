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Костусёв: Предлагаю в качестве единого кандидата выдвинуть Павла Северинца
27.01.2020 12:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава партии БНФ Григорий Костусёв предложил выдвинуть единым кандидатом в президенты от оппозиции сопредеседателя БХД Павла Северинца. Об этом Костусёв заявил на пресс-конференции оппозиции.
(Будет дополнено)
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Глава БНФ считает, что уже сегодня у оппозиции есть лидер протестов, которого поддержат и в регионах.
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