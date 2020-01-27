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Нацбанк планирует в 2020 году установить формулу для расчёта ежемесячных платежей по кредитам
27.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Проект документа уже подготовлен и находится на стадии согласования с заинтересованными.
Ранее для единообразного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по кредиту. В частности, по овердрафтным кредитам, а также кредитным линиям банкам предложено учитывать, что срок погашения таких кредитов не превышает одного года.
Требования банков к физлицам в 2019 году увеличились на 22%, что ниже темпа 2018 года на 6 процентных пунктов.
Если в 2018 году темпы прироста потребительского кредитования составляли 45,7%, то по итогам 2019 года они замедлились до 25%.
По информации
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> Национальный банк планирует в 2020 году установить формулу для расчета платежей по кредитам. Об этом говорится в докладе заместителя председателя правления...
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