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Нацбанк планирует в 2020 году установить формулу для расчёта ежемесячных платежей по кредитам

27.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Нацбанк планирует в 2020 году установить формулу для расчёта ежемесячных платежей по кредитам
Национальный банк планирует в 2020 году установить формулу для расчета платежей по кредитам. Об этом говорится в докладе заместителя председателя правления Нацбанка Дмитрия Калечица «Обеспечение финансовой стабильности в 2019 году и задачи на 2020 год», опубликованном на сайте регулятора.

«В 2020 году подходы к расчету показателя долговой нагрузки будут закреплены в нормативном правовом акте Национального банка. Планируется установить формулу для расчета ежемесячных платежей по кредитным договорам с учетом ранее направленных банкам рекомендаций. Также определяются особенности расчета в зависимости от вида кредита — овердрафты, кредиты на условиях рассрочки, автокредиты, кредиты на обучение. Устанавливаются подходы к определению среднемесячного дохода физического лица», — отмечается в докладе.

Проект документа уже подготовлен и находится на стадии согласования с заинтересованными.

Ранее для единообразного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по кредиту. В частности, по овердрафтным кредитам, а также кредитным линиям банкам предложено учитывать, что срок погашения таких кредитов не превышает одного года.

Требования банков к физлицам в 2019 году увеличились на 22%, что ниже темпа 2018 года на 6 процентных пунктов.

Если в 2018 году темпы прироста потребительского кредитования составляли 45,7%, то по итогам 2019 года они замедлились до 25%.

По информации БелТА

 
 
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