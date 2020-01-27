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Экс-депутатов Садовского и Борщевского оштрафовали за участие в акции против интеграции с Россией
27.01.2020 13:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Центрального района Минска оштрафовал бывших депутатов Верховного Совета Петра Садовского и Левона Борщевского за участие в акции против углубленной интеграции с Россией. Об этом сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».
Прошлый раз судья отправил дело писателя и бывшего депутата Верховного Совета Левона Борщевского на доработку — в протоколе было множество ошибок и нарушений. Протокол доработали и вновь передали в суд. После перерыва судья объявил решение — штраф 30 базовых величин (810 рублей).
Примечательно, что суд Центрального района сейчас находится в здании на улице Кирова, где в свое время располагался Гуманитарный лицей имени Якуба Коласа (так называемый коласовский лицей), в котором работал Левон Борщевский.
Языковеда и бывшего депутата Верховного Совета Петра Садовского суд также оштрафовал на 30 базовых величин (810 рублей).
Оба свою вину в суде не признали.
Напомним, 2020 год начался с
Инициатива BY_Help, которая помогала общественным активистам и журналистам выплачивать штрафы в 2017 и 2018 годах, объявила о начале нового сбора на оплату штрафов участников акций против интеграции. Организаторы сбора средств считают, что итоговая сумма штрафов может достичь 80 тысяч рублей, и призывают «всех, кому небезразлична идея независимости нашей страны, солидарно поддержать людей, которые попали под репрессивный каток».
Деньги можно перечислить на карту или специальный счет. Все реквизиты указаны на
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Суд Центрального района Минска оштрафовал на 30 базовых величин бывших депутатов Верховного Совета Петра Садовского и Левона Борщевского за участие в акции против...
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