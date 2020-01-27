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Экс-депутатов Садовского и Борщевского оштрафовали за участие в акции против интеграции с Россией

27.01.2020 13:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска оштрафовал бывших депутатов Верховного Совета Петра Садовского и Левона Борщевского за участие в акции против углубленной интеграции с Россией. Об этом сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».


Левон Борщевский и Петр Садовский. Фото: ПЦ «Весна»

Прошлый раз судья отправил дело писателя и бывшего депутата Верховного Совета Левона Борщевского на доработку — в протоколе было множество ошибок и нарушений. Протокол доработали и вновь передали в суд. После перерыва судья объявил решение — штраф 30 базовых величин (810 рублей).

Примечательно, что суд Центрального района сейчас находится в здании на улице Кирова, где в свое время располагался Гуманитарный лицей имени Якуба Коласа (так называемый коласовский лицей), в котором работал Левон Борщевский.

Языковеда и бывшего депутата Верховного Совета Петра Садовского суд также оштрафовал на 30 базовых величин (810 рублей).

Оба свою вину в суде не признали.

Напомним, 2020 год начался с массовых судов над участниками акций против интеграции с Россией, которые прошли в Минске и нескольких областных городах в декабре. Декабрьские акции против интеграции не были согласованы с городскими властями, как того требует закон, поэтому всех участников судят по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Инициатива BY_Help, которая помогала общественным активистам и журналистам выплачивать штрафы в 2017 и 2018 годах, объявила о начале нового сбора на оплату штрафов участников акций против интеграции. Организаторы сбора средств считают, что итоговая сумма штрафов может достичь 80 тысяч рублей, и призывают «всех, кому небезразлична идея независимости нашей страны, солидарно поддержать людей, которые попали под репрессивный каток».

Деньги можно перечислить на карту или специальный счет. Все реквизиты указаны на странице инициативы.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска оштрафовал на 30 базовых величин бывших депутатов Верховного Совета Петра Садовского и Левона Борщевского за участие в акции против...
 
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