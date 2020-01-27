Экс-депутатов Садовского и Борщевского оштрафовали за участие в акции против интеграции с Россией

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска оштрафовал бывших депутатов Верховного Совета Петра Садовского и Левона Борщевского за участие в акции против углубленной интеграции с Россией. Об этом сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».



Левон Борщевский и Петр Садовский. Фото: ПЦ «Весна»

Прошлый раз судья отправил дело писателя и бывшего депутата Верховного Совета Левона Борщевского на доработку — в протоколе было множество ошибок и нарушений. Протокол доработали и вновь передали в суд. После перерыва судья объявил решение — штраф 30 базовых величин (810 рублей).

Примечательно, что суд Центрального района сейчас находится в здании на улице Кирова, где в свое время располагался Гуманитарный лицей имени Якуба Коласа (так называемый коласовский лицей), в котором работал Левон Борщевский.

Языковеда и бывшего депутата Верховного Совета Петра Садовского суд также оштрафовал на 30 базовых величин (810 рублей).

Оба свою вину в суде не признали.

Напомним, 2020 год начался с массовых судов над участниками акций против интеграции с Россией, которые прошли в Минске и нескольких областных городах в декабре. Декабрьские акции против интеграции не были согласованы с городскими властями, как того требует закон, поэтому всех участников судят по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Инициатива BY_Help, которая помогала общественным активистам и журналистам выплачивать штрафы в 2017 и 2018 годах, объявила о начале нового сбора на оплату штрафов участников акций против интеграции. Организаторы сбора средств считают, что итоговая сумма штрафов может достичь 80 тысяч рублей, и призывают «всех, кому небезразлична идея независимости нашей страны, солидарно поддержать людей, которые попали под репрессивный каток».

Деньги можно перечислить на карту или специальный счет. Все реквизиты указаны на странице инициативы.