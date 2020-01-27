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До 15 марта хозяйства Минщины завершат подготовку техники к севу

27.01.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

— Активизировали работу все хозяйства области. Финансово стабильные сельхозпредприятия покупают необходимые запчасти и производят ремонт самостоятельно, — отметил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Василий Сысоев. — Мы же определили наиболее проблемные, где автопарк изношен. Решили помочь им подготовиться к посевной силами нашего облагросервиса и его районных структур.

Василий Сысоев сообщил, что еще в ноябре на ремонт поставили 60 тракторов и 90 посевных агрегатов. Особенно важно, по его мнению, что вся техника после ремонта будет иметь годовую гарантию на любую запчасть. К 1 марта ремонтники обещают вернуть обновленные машины в хозяйства.

По словам специалиста, завершается подготовка документа, который четко определит перечень и количество задействованной на посевной техники. По предварительным данным, на поля области выйдут более 1500 энергонасыщенных тракторов, свыше 600 почвообрабатывающих посевных агрегатов.

— За последние два года хозяйства Минщины приобрели около 1500 единиц различной техники. И продолжаем обновлять автопарк. До сева закупим еще 100 тракторов МТЗ-3522. Идет закупка 100 зерноуборочных и 57 кормоуборочных комбайнов. Кроме того, приобрели 45 кукурузных сеялок и еще 100 покупаем, поскольку в этом году будут увеличены посевные площади кукурузы на зерно, — пояснил заместитель председателя комитета.

www.mlyn.by

 
 
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Степень подготовки к весенним полевым работам в Минской области оценивается как достаточно высокая: на линейке готовности не менее 80 процентов техники.
 
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